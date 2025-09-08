Horrornächte 2025 im Filmpark Babelsberg

Der Slogan legendär, die Nächte gefürchtet und wenn es mit dem Schreien mal nicht klappt, dann lauf um dein Leben! Wenn tiefe Nebelschwaden über dem Filmpark Babelsberg schweben und dämonische Gestalten für Angst und Schrecken sorgen, dann ist Horrornächte-Zeit.

× Erweitern Foto: Andrey Kezzyn Horrornächte Babelsberg 2025 Cirque Noir - The Velvet Creepers

× Horrornächte 2025 Tickets und weitere Informationen:

horrornaechte.de

Mystische Sounds, ausweglose Mazes und untote Kreaturen in blutgetränkten Gewändern sorgen für filmreife Schreckmomente, die garantiert keinen Horror-Freak kalt lassen! Ab dem 10. Oktober zieht das wohl größte Horror-Event Ostdeutschlands wieder tausende Grusel-Fans nach Potsdam und hält dieses Jahr wieder jede Menge Neues bereit. An 10 Terminen verwandeln moderne Sound- und Spezialeffekte sowie jede Menge Nebel und literweise Kunstblut den Filmpark Babelsberg in einen real gewordenen Horrorfilm. Zombies, Vampire und Untote warten in endlosen Labyrinthen aus Licht und Schatten auf unerschrockene Gäste. Kein Versteck scheint sicher, denn hinter jeder Ecke könnte das Grauen lauern – genau das macht die Horrornächte zu einem Adrenalinkick der Extraklasse.

Insgesamt 12 Mazes und Monsterzonen sowie eine spektakuläre Abschlussshow in der großen Vulkan-Arena stehen auf dem Programm. So warten z.B. untote Cowboys in der BLOODY PRAIRIE oder die verfluchten Überreste der Filmcrew im PROP HOUSE auf Frischfleisch. Auch feinster Psycho-Horror wie im ASHWOOD CHILDREN‘S ASYLUM - einem verlassenen Heim psychisch kranker Kinder aus den 1950ern - oder die TRAGEDY OF TRITON, eine missglückte Fahrt zum Mariannengraben, gehören zum diesjährigen Horror-Lineup. Das Halloween-Wochenende (31.10. und 01.11.) hält darüber hinaus noch ein ganz besonderes Juwel der schrecklich-schönen Unterhaltungskunst bereit! Eine exklusive Performance in der STAGE69 mit dem Titel CIRQUE NOIR - EINE HÖLLISCHE SINFONIE - ein feuriges Spektakel aus Gesang, Tanz und Akrobatik - zelebriert Halloween mit einer Show, die einem zugleich das Blut in den Adern gefrieren lässt und in ihren Bann zieht. Viermal pro Abend entfesseln die Künstler*innen von THE VELVET CREEPERS in einer Inszenierung in Zusammenarbeit mit der Agentur Hanna Kuster und den HEROINE ARTISTS ein hypnotisierendes Zusammenspiel aus Grauen und Schönheit – eine teuflische Geschichte, die einen noch lange verfolgen wird. Doch seid gewarnt – die Macher dieser einzigartigen Show versprechen: Wer den “Cirque Noir“ betritt, verlässt ihn nicht mehr als derselbe…

× 1 von 4 Erweitern Foto: Ronny Budweth Horrornächte 2025 Babelsberg × 2 von 4 Erweitern Foto: Sebastian Kramer Horrornächte 2025 Babelsberg × 3 von 4 Erweitern Foto: Sebastian Kramer Horrornächte 2025 Babelsberg × 4 von 4 Erweitern Foto: Sebastian Kramer Horrornächte 2025 Babelsberg Prev Next

Wer sich von dem Schreck erholen möchte, kann sich auf dem Foodcourt mit Nervennahrung versorgen oder das Tanzbein schwingen. Unter dem Motto DISCO INFERNO wird in der monsterfreien Partyarea mit Karaokebühne und DJ die Horrornacht zum Tag gemacht!

Tickets für die Horrornächte im Filmpark Babelsberg sind online im Vorverkauf erhältlich. Schnell sein lohnt sich vor allem beim Halloween Special Weekend - die Tickets sind streng limitiert!

Tickets und weitere Informationen auf horrornaechte.de