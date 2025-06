Die Queer Week feiert queeres Leben mit Stimmen, die sich nicht unterkriegen lassen. Das Erstarken der radikalen Rechten weltweit stellt einen Angriff auf die Menschenrechte und insbesondere die Rechte von LGBTQIA* Personen dar. Die rechtliche Anerkennung wird erschwert, Schutz vor Diskriminierung abgebaut, queere Inhalte in Schulen verboten und der Zugang zu Gesundheitsversorgung eingeschränkt. Im Zentrum der Queer Week 2025 stehen trans Menschen und ihre Geschichten – vom Dating über gefährliche Jobs bis zur Suche nach Schutz. Ein Programm aus Performances, Konzert, Film und Gesprächen beleuchtet diese Erfahrungen aus vielen Perspektiven.

Foto: Esra Rotthoff

T-BOY ON GRINDR (Theater)

T-Boy ist ein trans Teenager, der über die Sex-App Grindr intime Beziehungen zu anderen schwulen Männern sucht. Schon nach kurzer Zeit stellt T-Boy fest, dass seine Dates seinen Körper nicht als »männlich« ansehen – eine Ansicht, die im Widerspruch zu seiner Selbstwahrnehmung steht. Er fragt sich: Gibt es reines Begehren, das jenseits von Geschlecht und sexueller Identität existiert? T-Boy begibt sich auf seine Version einer queeren Held*innenreise, entwickelt verschiedene Strategien, um sich in den subkulturellen Codes der cis-schwulen Community zurechtzufinden, und sieht sich mit der harten Realität der Stigmatisierung konfrontiert, die trans Körper in einem soziopolitischen und medizinischen Kontext erfahren.

Foto: Katrina Singleton

Fragments (Performance)

Die Performance Fragments erforscht die Existenz und ewige Suche nach einem Zuhause - durch Musik, Tanz, Spoken Word, voller Stolz.

Gegen einen Amarula Baum gestoßen, versuche ich mich wieder zusammenzusetzen – die Splitter stechen wie Dornen. Ameva. Wenn ich sie gegen das Licht halte, spiegeln sie meine Unsicherheiten in leuchtenden Farben wider. Die Zuneigung ist weich, die Berührung ist weiblich, die Empathie gehört einem anderen. Ich habe mich selbst zerstört, um meinen Körper neu zu sehen. Wangifundisa ukuthi indoda iqinile. Indoda ayikhali. Iyanikeza. Indoda yindoda yamadoda. Wena, uyindoda. Mina hayi. Aber ich bin stark, großzügig, geduldig und hoffnungsvoll. Ich bin nicht das, was mir beigebracht wurde. Ich bin mehr.

Wo es weiter wird (Panel)

Wie geht die Politik mit trans Menschen um? Welche Gefahren gehen von rechter Instrumentalisierung und queerfeindlichem Terror aus? Und wo entstehen Räume der Solidarität und Selbstbestimmung? In diesem Panel werfen Expert*innen einen kritischen Blick auf aktuelle politische Entwicklungen, diskutieren Schutzmöglichkeiten für queere Jugendliche und beleuchten die empowernden Potenziale von Body Culture. Es stellt sich die Frage: Wo können Allianzen wachsen – und wie lassen sie sich stärken?

Foto: Meklit Fekadu

FAYIM: Fokus (Releasekonzert)

Im Sommer 2025 erscheint FAYIMs erste EP Fokus – ein musikalisches Solodebüt, das im Rahmen der Queer Week exklusiv gefeiert wird. Der in Berlin lebende Künstler nimmt das Publikum mit auf eine intime Reise durch seine persönliche und kreative Gedankenwelt. Zum ersten Mal präsentiert er seine EP in voller Länge – ergänzt durch bereits veröffentlichte sowie bislang unveröffentlichte Songs.Begleitet wird FAYIM dabei von Lucy Liebe (Gitarre), Shanice Ruby Bennett (Bass), Carina »Zylva« Madsius (Keys) und Lukas Akintaya (Schlagzeug). Gemeinsam erschaffen sie einen vielschichtigen Sound aus R&B, Soul, Pop und Jazz – getragen von deutschsprachigen Texten und vielschichtigen Vocalarrangements, die zum Fühlen, Reflektieren und Mitsingen einladen.

Foto: Transition

Transition (Film)

Als im Jahr 2021 Afghanistan wieder unter die Herrschaft der Taliban gerät, befindet sich der australische Filmemacher Jordan Bryon, der seit über 6 Jahren in Afghanistan lebt und arbeitet, mitten in seiner Transition. Für die New York Times dokumentiert er den Alltag der islamistischen und transfeindlichen Taliban, wobei er in ein moralisches Dilemma gerät. Der Film folgt Jordan auf seiner Reise, die ihm paradoxerweise mehr Freiheit erwirkt, während er parallel die zunehmende Unterdrückung von Frauen und Queers im Zuge der Machtübernahme durch die Taliban erlebt. Der Dokumentarfilm zeigt seine Berichterstattung in einer hautnahen und bewegenden Weise und bietet einen intimen Einblick in den emotionalen Prozess seiner Transition.

Im Anschluss an den Film findet eine Fragerunde mit dem Regisseur und Hauptdarsteller Jordan Bryon statt.

