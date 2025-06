Sonic Pluriverse Festival: Bass Cultures feiert die Kultur der Soundsystems als globales Phänomen. Im Sommers 2025 mixen Musiker*innen in Live-Auftritten Rhythmen und Melodien zu Geschichten von Widerstand und Solidarität. Das Festival auf der Dachterrasse des Hauses der Kulturen der Welt präsentiert Programmangebote für den Tag sowie Konzerte und DJ Sets am Abend.

Expand Foto: Cotton Queen Omega Queen Omega

Eröffnet wird am 27. Juni mit einer Lesung von Linton Kwesi Johnson. Im Anschluss gehört die Bühne Queen Omega. Sie tritt gemeinsam mit der Band The Royal Souls auf. Die Roots Daughters feiern in ihren Sets vor allem weibliche Reggae-Künstler*innen. Am 28. Juni hält die Forschungsgruppe Sound System Epistemologies (SSE) einen Vortrag, in dem sie sich mit den Schnittpunkten von Klangperformance, Wissensproduktion und Männlichkeit beschäftigt. Mykaell Riley setzt sich anschließend mit der Frage auseinander, ob KI den kulturellen Beitrag Schwarzer Musik fördert oder schadet. Am Abend spielen Les Mamans du Congo, die durch ihre Musik, die Emanzipation der kongolesischen Frauen sowie die Bewahrung des kongolesischen Kulturerbes fördern. Es folgt André Marie Tala, der seit 55 Jahren mit dem Tchamassi, seiner Form des Afro-Jazz, Generationen von Musiker*innen beeinflusst. Das DJ-Kollektiv Feminine Hi-Fi hat sich der Verbindung von Reggae/Dub und der brasilianischen Bass Culture verschrieben.

Expand Foto: Njaheut Manou Gallo Manou Gallo

Am 4. Juli tritt die Bassistin Manou Gallo mit einem Mix aus Afrobeat, Funk, Jazz, Rumba und Salsa auf. Im Anschluss spielen The Congos, eine der letzten jamaikanischen Bands, die seit den 70er Jahren in ihrer Gründungsformation spielen. Der Abend endet mit einem Set des DJs Sammy Dread. Safia Siad stellt am 5. Juli die Arbeit des Afrosonic Innovation Lab vor. Am Abend tritt Mohini Dey auf, die Jazz-Bass und traditionelle indische Musik verbindet. Ana Tijoux überzeugt mit einer politischen und feministischen Botschaft sowie einer Mischung aus Hip-Hop, Funk, Soul, Jazz, andiner Folkmusik und lateinamerikanischen Rhythmen. Sarah Farina präsentiert ihren genreübergreifenden Rainbow Bass.

Expand Foto: Panda Artists Management Ana Tijoux Ana Tijoux

Perera Elsewhere eröffnet am 11. Juli die Bühne. Danach folgen Kumbia Boruka, die die klassische Cumbia der 60er Jahre mit Einflüssen aus Reggae, Dub, peruanischer Chicha, Rock und psychedelischen Gitarren auffrischen. Im Anschluss begeistern Selektor Bony & Calamidades Lola mit ihrem Mix unterschiedlicher Rhythmen aus verschiedenen Epochen und Teilen der Welt. Am 12. Juli hält Onkar Singh Kular die Lecture Performance Rebuilding Archives: A Mixtape Methodology. Danach folgt Ti Moris mit eigenen Perkussionsinstrumenten. Die Afro-Fusion-Band Mokoomba besticht durch ihren Mix aus simbabwischen Rhythmen, Afrobeat und Rock. Im Anschluss verwebt Shiru in ihren eklektischen Sets politische Themen des afrikanischen Kontinents und der Diaspora. Die peruanische Band Novalima, die gekonnt die Rhythmen der afroperuanischen Traditionen mit moderner Elektronik mischt, spielt am 18. Juli. The Dhol Foundation entzünden an diesem Abend mit mehreren Dhols, Trommeln, Gitarre und Bass ein rhythmisches Feuerwerk, in dem auch Grooves aus Brasilien, Irland, Marokko und Westafrika mitschwingen. Abschließend präsentiert Harry Kalsi ein Bhangra-Set.

× Erweitern Foto: Harry Kalsi The Dhol Foundation The Dhol Foundation

Jowee Omicil verbindet am 2. August Jazz mit haitianischen Rhythmen und ist begnadeter Multiinstrumentalist und neugieriger Forscher auf der ständigen Suche nach Wissen und Spiritualität. Boukman Eksperyans war die erste Band des Rasin genannten Musikstils, der seit 1970 verschiedene traditionelle haitianische Musiken wie Rara, Vodou-Gesang, ländliche Arbeitslieder mit Rock, Reggae, Soukous, Funk und Jazz verbindet.

