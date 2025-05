Nach ihren ausverkauften Konzerten im vergangenen Jahr kommt Suzanne Vega im Oktober 2025 für fünf exklusive Konzerte nach München, Hamburg, Berlin, Offenbach und Köln.

Auf ihrer Tournee mit dem Titel „Flying With Angels“ wird die zweifache Grammy-Gewinnerin Songs aus allen Dekaden ihrer Musikkarriere mit Hits wie „Tom's Diner“, „Luka“ und vielen anderen sowie Stücke aus ihrem kommenden Album performen. Auf der Bühne wird Suzanne Vega dabei von ihrem langjährigen musikalischen Weggefährten, dem gefragten Gitarristen Gerry Leonard, und erstmalig auch von der Cellistin Stephanie Winters begleitet.

Suzanne Vega

Über Suzanne Vega

Suzanne Vega gilt als eine der führenden Songwriterinnen ihrer Generation und wurde in den frühen 1980er Jahren zu einer der Hauptfiguren des Folk-Revivals. Sie begleitete sich selbst auf der Akustikgitarre und sang in den Clubs von Greenwich Village Lieder, die als zeitgenössischer Folk oder Neo-Folk bezeichnet wurden. Seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten, von der Kritik gefeierten Debütalbums im Jahr 1985 ist sie für Auftritte bekannt, die tiefe Emotionen vermitteln. NPR Music stellt fest, dass sie im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere „lebendige, erfinderische Musik“ gemacht hat.

Vegas Lieder sind geprägt von der Perspektive einer meisterhaften Geschichtenerzählerin, die „die Welt mit einem klinisch-poetischen Auge beobachtet“ (The New York Times), und konzentrieren sich auf das Stadtleben, gewöhnliche Menschen und reale Themen. Ihr Werk ist so prägnant und unaufdringlich, dass man es sofort wiedererkennt - so unverwechselbar und durchdacht, wie es war, als ihre Stimme vor über 30 Jahren zum ersten Mal im Radio zu hören war.

Suzanne Vegas neuestes Werk „Rats“ ist eine Chronik der berüchtigten Rattenpopulation ihrer Heimatstadt, deren Veröffentlichung im September 2024 mit dem ersten Rattengipfel in New York zusammenfällt. Untermalt von einem animierten Video der Filmemacherin Martha Colburn bietet „Rats“ einen Vorgeschmack auf das in kürze erscheinende Album.

Am 08.10.2025 im Kammermusiksaal in der Philharmonie

