Tony Hadley, in London geboren und aufgewachsen, dachte, seine Zukunft läge in der Medizin, bis er als junger Bursche in den Ferien ein Gesangswettbewerb gewann und beschloss, dass seine Berufung das Singen sei ... Der Rest ist Geschichte!

Tony wurde Frontmann der New-Romantic-Band Spandau Ballet aus den 80er Jahren und erlangte den Ruf, einer der größten Sänger der Popmusik zu sein. Die Band hatte weltweit zahlreiche Chart-Singles und -Alben, darunter das epische „Through the Barricades“ und natürlich die internationale Nummer eins „True“ und die inoffizielle Hymne der Olympischen Spiele in London „Gold“.

Mitte der 80er Jahre waren sie weltweite Superstars, doch die Beziehungen zerbrachen und die Band trennte sich 1990. Trotz zweier gut dokumentierter Wiedervereinigungen, die den von der Kritik gefeierten Rockumentary-Film „Soul Boys Of The Western World“ hervorbrachten, hat Tony die Band 2017 endgültig verlassen und ist zu seiner erfolgreichen Solokarriere zurückgekehrt, in der er schreibt, aufnimmt und auftritt.

Mehr als 40 Jahre nach Beginn seiner Karriere bei Spandau strotzt Tonys unverwechselbare Stimme immer noch vor Leidenschaft und Dringlichkeit, wie damals.

Als Solokünstler ist Tony weltweit sowohl mit seiner Band als auch mit Swingbands und Orchestern aufgetreten. Im Jahr 2005 wurde ihm von der British Academy of Composers and Songwriters eine Gold Badge verliehen. 2007 gewann er eine neue Fangemeinde, als er als Billy Flynn im Musical Chicago im Londoner West End auftrat.

Neben seiner Musik hat Tony auch seine eigenen Radiosendungen am Samstagabend auf Absolute Radio und jeden Sonntagmorgen auf BBC Three Counties. Tony ist ein großer Unterstützer wohltätiger Zwecke und tritt regelmäßig auf, um Spenden zu sammeln. Er hat Wüsten und Dschungel durchquert, an der Show „Who Wants to Be A Millionaire“ teilgenommen, und veranstaltet jährlich einen Golftag, um die Arbeit von Kinderhospizen, Kampagnen zur Finanzierung der medizinischen Erforschung von Kinderkrankheiten und degenerativen Erkrankungen sowie kleine persönliche Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, bei denen sein Name einen echten Unterschied machen kann.

Jedes Jahr treten Tony und seine „Fabulous TH Band“ bei Konzerten und Festivals auf der ganzen Welt auf. Zwischen diesen Live-Auftritten gab es weitere Höhepunkte:

2015 hatte Tony das große Privileg, in den Buckingham Palace eingeladen zu werden, um die Königin zu treffen. In diesem Jahr war er auch bei „I'm A Celebrity“ im Dschungel, was ihm sehr viel Spaß gemacht hat.

2016 trug er zum Soundtrack des britischen Films „Eddie The Eagle“ mit Hugh Jackman und Taron Egerton in den Hauptrollen bei.

2017 wurde Tony vom Schauspieler Gary Oldman eingeladen, bei den „Celebrating David Bowie“-Tributkonzerten in London und Los Angeles aufzutreten, wo er unter anderem mit Sting und Simon Le Bon auf der Bühne stand.

In den Jahren 2019 und 2021 war Tony Gast auf der Young Voices UK Tour und trat mit Tausenden von Schulkindern in Arenen im ganzen Land auf. Über dieses Engagement sagte Tony: „... es war wirklich eines der besten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe.“

Im Dezember 2019 wurde Anthony Patrick Hadley in der Neujahrs-Ehrenliste der Königin für seine wohltätige Arbeit für das Shooting Star Children's Hospice mit dem MBE ausgezeichnet. Tony war sowohl überrascht als auch erfreut über diese Auszeichnung.

Im Jahr 2022 startete Tony seine 40. Jubiläumstournee mit 40 Shows im gesamten Vereinigten Königreich, gefolgt von Konzerten in Australien, Neuseeland, auf den Philippinen, in Japan und Italien. Er veröffentlichte auch den Bildband „My Life In Pictures“, der seine 40 Jahre in der Musik feiert. Die Tournee wurde im Jahr 2023 mit weiteren europäischen Tournee-Terminen im Dezember 2023 fortgesetzt.

Im vergangenen Jahr trat Tony zusätzlich zu seinen Swing-Shows in ganz Großbritannien und Europa auf. Das Jahr gipfelte in einer ausverkauften Arena-Tour mit Culture Club durch Großbritannien.

Das Jahr 2025 begann im Februar mit Shows in Australien und Dubai, gefolgt von einem Sommer voller Festivals in Großbritannien, Dänemark, Spanien und Italien und endet mit einer vollständigen Europatournee und anschließender Big-Band-Tour, die eine ausverkaufte Show in der Londoner Royal Albert Hall beinhaltet.

