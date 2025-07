× Erweitern Landhaus Walter Cars & Coffee - Landhaus Walter X Wetzel Automobile

Cars & Coffee – Oldtimertreffen im Stadtpark Hamburg

am 21. September 2025

Kaffee. Klassiker. Charakter.

Am Sonntag, den 21. September 2025, lädt das Landhaus Walter in Kooperation mit Wetzel Automobile Hamburg zum stilvollen Cars & Coffee Oldtimertreffen in den Hamburger Stadtpark ein.

Von 12:00 bis 18:00 Uhr treffen sich Liebhaber klassischer Automobile in entspannter Atmosphäre im Biergarten und Außengelände des Landhaus Walter – zum Staunen, Fachsimpeln und Genießen. Ob auf Hochglanz polierter Klassiker, charmante Raritäten oder kultige Youngtimer: Die Ausstellung bietet eine faszinierende Bandbreite automobiler Zeitgeschichte.

🚘 Das erwartet euch:

Exklusive Ausstellung von Old- & Youngtimern

Gelegenheit zum Austausch mit Sammler:innen & Enthusiast:innen

Kaffee- & Kuchenspezialitäten im Biergarten

Entspannte Stimmung in grüner Parkkulisse

Offenes Treffen – auch für Gäste ohne eigenes Fahrzeug

📍 Ort:

Landhaus Walter – Stadtpark Hamburg

Otto-Wels-Straße 2, 22303 Hamburg

📅 Datum & Uhrzeit:

Sonntag, 21.09.2025

10:00 – 16:00 Uhr

🎟️ Eintritt frei für Besucher:innen

Ein Muss für Fans klassischer Fahrzeuge und stilvoller Sonntage.

Ob mit Chrom unterm Lenkrad oder Kaffee in der Hand – erlebt Automobilkultur in ihrer schönsten Form.