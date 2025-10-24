Eröffnung: Lukas Moll – When we were almost happy

× Erweitern Lukas Moll When we were almost happy - 1 Lukas Moll - When we were almost happy

In seiner Einzelausstellung "When we were almost happy" in der Galerie Dietrich lädt Lukas dazu ein, durch Bilder zu streifen, die wie vergessene Polaroids wirken – verschwommen, fragil und voller Geschichten. Ausgangspunkt war die Suche nach den eigenen Wurzeln in Familienalben, die einerseits Vertrautheit ausstrahlen, andererseits aber auch von einer Jugend erzählen, die für den Künstler als queeren Teenager unerreichbar schien und die Entfremdung zur eigenen Familie deutlich machen.

Aus dieser Spannung heraus hat Lukas ein imaginäres Archiv erschaffen: Gemalte Polaroids queerer Jugendlicher, Fragmente einer Vergangenheit, die es so nie gegeben hat – aber hätte geben können.

Die Werke bewegen sich zwischen Nostalgie und Entfremdung, zwischen Zärtlichkeit und Schmerz. Sie öffnen einen Raum, in dem Erinnerung neu gedacht wird und stellen die Frage: Welche Bilder brauchen wir, um uns selbst zu erkennen – und um zu einer Geschichte zu gehören?