HPV – WHAT THE FACTS?! Viren, Krebs und Prävention – eine Infoausstellung in verschiedenen Städten.

HPV – WHAT THE FACTS?!

HPV - WHAT THE FACTS?!

Die HPV-Wanderausstellung geht auf Tour! Premiere feiern wir dieses Jahr in Hamburg – und danach geht es weiter quer durch Deutschland. In jeder Stadt erwartet dich nicht nur eine interaktive Kunstausstellung, sondern auch spannende Highlights, Austauschmöglichkeiten und echte Aha-Momente.

HPV WHAT?! – Kunst trifft auf HPV

HPV steht für Humane Papillomviren. Doch Hand aufs Herz: Wusstet du, dass sich die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens mit HPV infizieren? Falls nicht – keine Sorge, damit bist du nicht allein.

Meist heilt die Infektion von allein wieder ab. Geschieht dies nicht, können gewisse Arten von Krebs und deren Vorstufen die Folge sein.

Klingt wichtig? Ist es auch.

Unsere interaktive Pop-up-Ausstellung bringt Kunst und Aufklärung zusammen – und zeigt anschaulich, wie HPV übertragen wird, wer betroffen sein kann und welche Möglichkeiten der Vorbeugung es gibt.

Also komm vorbei, lass dich überraschen und erfahre, warum das Thema auch für deine Gesundheit wichtig ist. Weil Wissen schützen kann. Und weil HPV alle etwas angeht.

Veranstaltungsinfos

📍 Ort: Lazarus Gallery, Wexstraße 42, 20355 Hamburg

🎉 Eröffnung: Freitag, 12.09., 18:00–22:00 Uhr

🗓 Geöffnet: 13.09. – 20.09., täglich 11:30–22:00 Uhr

(Am 18.09. schließen wir ausnahmsweise bereits um 17:00 Uhr.)

🎟 Eintritt: frei – keine Anmeldung erforderlich

⏱ Dauer: ca. 0,5 Stunden

🗣 Sprache: Deutsch

👥 Veranstalter: ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs.

Gemeinsam informiert – lade Familie und Freunde ein und erlebe eine spannende Ausstellung mit uns!