TH.O.M. THEATER OF MOMENTS zeigt

NEIN ZUM GELD!

Komödie von Flavia Coste

„Reich sein ist nicht alles.“

Mit dem Stück „NEIN ZUM GELD!“ von Flavia Coste zeigt das THEATER OF MOMENTS, eine Komödie über die menschliche Gier nach Geld und dessen Wert im Leben – ein kapitalismuskritischer Lottogewinn der Theatersatire – ein hoch aktuelles Thema in Zeiten steigender Inflation.

Ein besonderer Abend ist geplant. Aus diesem Anlass haben die frischgebackenen Eltern Claire und Richard zu einem Abendessen eingeladen. Die Gäste sind Richards Mutter, Rose und sein bester Freund und Geschäftspartner Etienne. Was mit harmlosem Geplänkel und liebevollen Sticheleien beginnt, entwickelt sich zunehmend zu einem Desaster. Alte Geschichten werden hervorgeholt und lang gehütete Geheimnisse gelüftet. Dabei will Richard doch eigentlich nur mitteilen, dass er 162 Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, den Gewinn aber nicht annehmen wird. Dies will er mit seinen Liebsten feiern, hat dabei aber die Macht des Geldes unterschätzt!

Mit einer Menge Wortwitz, Überspitzungen, vielschichtigen Figuren und einem Gefühl für Situationskomik dürfen wir uns in dieser Komödie fragen: Wie wahr ist das Sprichwort „Geld verdirbt den Charakter“?

SPIEL Svenja Otto | Cosmo Jewan | Bianca Tinsley-Rose | Lars Münchow

REGIE Marco Thom

SPIELTERMINE

September 2025

FR 19.09.25 – 20 Uhr WIEDERAUFNAHME │PREMIERE

SA 20.09.25 – 20 Uhr

SO 21.09.25 – 18 Uhr

FR 26.09.25 – 20 Uhr

SA 27.09.25 – 20 Uhr

SO 28.09.25 – 18 Uhr

SPIELDAUER 1 Stunde 40 Minuten | inkl. 1 Pause

SPIELORT theaterforum Kreuzberg, Eisenbahnstrasse 21, 10997 Berlin

TICKETPREIS 22€ │12€ ermässigt

TICKETRESERVIERUNG [email protected] 0172 65 48 149

weitere Infos unter www.theaterofmoments.de