Pride Month Opening

Dich erwartet eine aktivistisch inszenierte Show, entwickelt in Kooperation mit der Stage Company, die queeren Widerstand mit künstlerischer Power verbindet.

Neben der Show gibt es:

Coole Stände mit tollen Preisen!

Ein DJ-Set, das in den Abend führt

Viel Raum für Begegnung, Austausch und Vernetzung

Der Eintritt ist auf Spendenbasis

Die Plätze sind limitiert auf 220 Personen

First come, first serve – sichere dir deinen Platz rechtzeitig!

Anmeldung: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM4s3nuSArt1zG-6A6CcNf_aJj2tgOoRd5pObR-Ua8NL4z7w/viewform

Einlass ab 18 Uhr