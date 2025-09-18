Pride Salon "Lasst und reden! - Gemeinsam Brücken bauen."
Zentralbibliothek Hühnerposten 1, 20097 Hamburg
Pride Salon "Lasst und reden! - Gemeinsam Brücken bauen."
Gäst*innen:
Cornelia Kost - Psychotherapeutin, setzt sich für die Sichtbarkeit von Trans*Menschen ein
Eva Burgdorf - lesbische Aktivistin, Landesfrauenrat e.V.
Daniel Schiano - Vorstand dgti e.V. & Checkpoint, Queer Lüneburg, Orgateam HanseXmen
Paul Ninus Naujoks - Gründer Trans*community Hamburg, Autor, Moderator und Diversity Berater
Moderation: Annette Nordhoff
Info
