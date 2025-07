Queertastic - Pride Edition

Im Juli ist CSD in Frankfurt! Und wir wollen uns gemeinsam mit euch am CSD-Freitag auf die Pride einstimmen. Also kommt am 18.07.2025 zur QUEERTASTIC. Es wird heiß, tanzt und feiert mit uns!

Im @cafee_koz heizt uns @dj.max.volume mit Queer Pop und klassischen Discohits ordentlich ein.

Lasst Euch vom Bass treiben and… Let the Beat control your body!

Mit köstlichen Welcome-Shots und auf der Tanzfläche begeistert euch dieses Mal @feebyfergison Lasst euch überraschen💖🔥

18.07.2025

23-5 Uhr

Café Koz

Mertonstraße 26-28

Eintritt: 7-10 Euro

Garderobe vorhanden (keine Haftung)