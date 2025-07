× Erweitern Stuttart Graphics Deine PRIDE Party zum CSD!

Samstag, 26. Juli 2025 | 21:00 – 12:00 Uhr

Proton The Club | 15 Stunden Rave – Indoor & Outdoor

Nach der Demo ist vor dem Rave – und zwar so richtig!

Zum offiziellen Abschluss der CSD-Kulturwochen feiern wir gemeinsam 15 Stunden Freiheit, Bass und Zusammenhalt auf der STUTTGART PRIDE AFTERPARTY im Proton.

🎧 Special Guest:

Juan Del Chambo (PiepShow/KitKat BERLIN, GreenKomm COLOGNE)

Bekannt aus queeren Kult-Raves bringt er treibenden Tech-House und LGBTQIA+ Empowerment direkt auf unseren Dancefloor.

🌅 Afterhour ab 05:00 Uhr mit:

🔹 Michael Suhl

🔹 Vikosh

🔹 Sanel

✨ Play Area by Kink Factory

✨ Laser Show & LED Wall

✨ Awareness Team

✨ Großer Außenbereich

🎟️ Tickets ab 10 € (Early Bird) – nur solange der Vorrat reicht!

Be loud. Be proud. Be Proton.