TERMINAL Q - QUEER AND FRIENDS OPEN AIR

× Erweitern TERMINAL Q TERMINAL Q

🛫 TERMINAL Q hebt ab - und du bist eingeladen!

Mach dich bereit für das erste queere Daytime Rooftop-Event am Flughafen Köln/Bonn - mitten auf der spektakulären Dachterrasse des Moxy Hotels.

Mit Blick auf startende Flugzeuge feiern wir queere Lebensfreude, Freiheit und Vielfalt - und das mit ordentlich Bass und bester Stimmung unter freiem Himmel.

🎧 DJ CK, DJ HANNAHA (more TBA) - ein Sound, dein Summer Takeoff!

🍹 Drinks vom Moxy-Team

🌈 Queere Vibes all day long

👒 Daydrinking & Dancing ab 14:00 Uhr - bis zum Sunset

Check-in only with Boarding Pass ✈️

Let’s take off together - Terminal Q awaits you!