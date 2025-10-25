Thank you for the queer music: Jubiläumskonzert Rainbow Sound Orchestra Munich

× Erweitern Foto: RSOM Rainbow Sound Orchestra Munich 10 Jahre queere Musik – 10 Jahre Rainbow Sound Orchestra Munich!

“Thank you for the queer music!” - unter diesem Motto lädt das Rainbow Sound Orchestra Munich am 25. Oktober zum Jubiläumskonzert in die Himmelfahrtskirche München-Sendling ein: das erste und einzige queere Orchester der Landeshauptstadt feiert seinen 10. Geburtstag! Seit zehn Jahren mixt es in seinen Programmen konsequent und mutig Werke weiblicher, männlicher und queerer Musiker*innen, berühmter und (noch) unbekannter Komponist*innen. Der dirigierenden “Doppelspitze” Mary Ellen Kitchens und Alexander Strauch liegen dabei besonders Werke von Frauen und LGBT-Personen am Herzen sowie Stücke, die im klassischen Konzertalltag kaum zu hören sind. Daraus entsteht eine große musikalische Bandbreite und kompositorische Vielfalt - und das passt zum Inklusionsgedanken des Orchesters.

Das Herbstkonzert des Rainbow Sound Orchestra Munich vereint die pulsierende Barockmusik Henry Purcells mit der melodieseligen Romantik Franz Schuberts, es lässt Giuseppe Verdis mitreißende Opern-Ouvertüren-Dramatik auf quietschlebendige Hörexperimente zeitgenössischer Musik wirken. Dazu kommt dreifach Frauen-Power: Musik von Ethel Smyth (1858 - 1944), die sich in England vehement für die Frauenrechte einsetzte, von der amerikanischen Komponistin und Wahlmünchnerin Gloria Coates (1933 - 2023) mit ihrer als “Hommage to Mozart” betitelten 15. Symphonie (1. Satz: Iridescences) sowie von der Kasachin Aigerim Seilova (*1987). Als “Geschenk” zum 10. Jubiläum darf das RSOM den befreundeten Cellisten Ofer Canetti, Solocellist des Stuttgarter Kammerorchesters, im virtuosen ersten Cellokonzert von Camille Saint-Saëns begleiten.

Wie kam das Orchester überhaupt zu seinem Jubiläum? 2015 wurde das Ensemble mit Blick auf das internationale schwul-lesbische Chorfestival “Various Voices” gegründet, das 2018 im Münchner Gasteig stattfand. Damals wie heute war das Ziel: mit einem queeren Instrumental-Ensemble im Kulturleben der Stadt sichtbar zu werden. Das Orchester ist besonders stolz darauf, dass es die Musiziergemeinschaft so lange über das Festival hinaus halten konnte und sich zum festen Bestandteil des Münchner Musiklebens gemausert hat.

“Thank you for the queer music” findet am Samstag, dem 25. Oktober 2025 um 18 Uhr in der Sendlinger Himmelfahrtskirche (Kidlerstr. 15, 81371 München) statt. Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende wird gebeten.