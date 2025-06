× Erweitern Bild: schwule-subkultur.de/events/triple-kink Triple Kink - offizielle ruhrPRIDE Opening-Party

Die TRIPLE KINK ist eine Fetischparty zum Start ins Essener CSD-Wochenende. Auf Einladung des ruhrPRIDE werden drei Vereine erstmalig zusammenarbeiten und euch eine fabulöse Party mit fünf Areas bieten, zwei davon outdoor. Puppy and Friends NRW, das Fetisch-Werk und SUB – der Verein für schwule Subkultur sind durch ihre eigenen Partyreihen in der Region bekannt. Ihr könnt euch also auf Vibes und Areas freuen, die ihr so, oder so ähnlich schon von der Gear 'n' Dance, der ›FFRED‹ und der SUBJEKTE kennt. In den Räumlichkeiten und dem Garten der Metropol Sauna Essen könnt ihr tanzen, quatschen, chillen, socializen und cruisen, der Saunaofen bleibt an diesem Abend allerdings aus. Holt dafür euren feinsten Fetisch aus dem Schrank!

Frei nach dem diesjährigen Essener Pride-Motto „Schicht im Schacht für Intoleranz“ feiern wir eine integrative queere Party, die jeden willkommen heißt, einschließlich trans* Menschen, obwohl wir uns traditionell auf schwule cis- und trans* Männer konzentrieren, die in einem hauptsächlich schwulen cis-Raum spielen wollen. Wir schaffen einen entspannten und freundlichen Safe-Space, ohne Attitüde oder Arroganz. Zusammen feiern wir die Liebe, die Unterschiedlichkeit und die gute Zeit, die wir zusammen verbringen dürfen!

Egal welche Kinks oder Fetische Du hast – wir freuen uns auf Dich!