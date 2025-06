Triple Kink

OFFIZIELLE OPENING-PARTY DES ruhrPRIDE

Tickets unter https://tickets.pupplay.nrw/Puppies/08-13/

DREI VEREINE – EINE PARTY

Fetisch-Werk |Puppys & Friends NRW |SUB Verein

DRESSCODE: Fetisch ist ein MUSS – aber zieh an und kombiniere was Du willst! Wähle zur Party authentische Fetischoutfits in Leder, Gummi, Sports, (Cross-)Biker, Skater, Arbeiter/Worker, Uniform (Army, SWAT, Polizei etc.), Skin/Punks, Neopren oder whatever. Kombiniere deine Gear kinky und kreativ und kombiniere wie DU willst. SEI AUTHENTISCH, ÜBERRASCHEND oder ANDERS! Fetischfreie Jeans & T-Shirt-Träger müssen sich an diesem Abend leider eine andere Party suchen und nur ein Jockstrap reicht ebenfalls nicht aus.