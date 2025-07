Weinfest im Hamburger Stadtpark

× Erweitern Landhaus Walter Weinfest im Landhaus Walter im Hamburger Stadtpark

Weinfest im Landhaus Walter – 07.–10. August 2025

Sommer. Sonne. Weinvergnügen.

Vom 07. bis 10. August 2025 lädt das Weinfest im Landhaus Walter zu vier genussvollen Tagen in den idyllischen Biergarten im Hamburger Stadtpark ein – ein Treffpunkt für alle Weinfreunde und Genießer lauer Sommerabende.

Erlebt eine stilvolle Open-Air-Veranstaltung mit einer erlesenen Auswahl an Weinen – von frischen Weißweinen über fruchtige Rosés bis zu kräftigen Rotweinen und prickelndem Secco. In entspannter Atmosphäre, umgeben von alten Bäumen und dem besonderen Flair des Stadtparks, wird das Weinfest zu einem sommerlichen Kurzurlaub mitten in der Stadt.

🍇 Das erwartet euch:

Über 12 Winzer & Weinhändler mit vielfältigen Weinspezialitäten

Kulinarische Köstlichkeiten von mediterran bis norddeutsch

Live-Musik, Lounge-Sounds & stimmungsvolle Abende

Weinproben & Winzer-Gespräche zum Mitmachen und Mitgenießen

Stilvolle Dekoration & gemütliche Sitzbereiche unter freiem Himmel

Kinderfreundliche Atmosphäre mit Spielmöglichkeiten

📍 Ort:

Landhaus Walter – Stadtpark Hamburg

Otto-Wels-Straße 2, 22303 Hamburg

📅 Datum & Öffnungszeiten:

Donnerstag, 07.08.2025: 16:00 – 22:00 Uhr

Freitag, 08.08.2025: 16:00 – 23:00 Uhr

Samstag, 09.08.2025: 14:00 – 23:00 Uhr

Sonntag, 10.08.2025: 13:00 – 20:00 Uhr

🎟️ Eintritt frei

Ob Weinkenner oder neugieriger Entdecker – hier findet jeder sein Lieblingsglas.

Kommt vorbei, stoßt mit Freunden an und genießt den Sommer beim schönsten Weinfest der Stadt.