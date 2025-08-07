Es ist ein Vorgang, der international für Empörung sorgt und einmal mehr die zunehmend angespannte Menschenrechtslage in der Türkei offenlegt. Enes Hocaogullari, ein 23-jähriger türkischer Jugenddelegierter beim Europarat, wurde am Dienstag nach seiner Ankunft am Flughafen in Ankara festgenommen. Sein „Vergehen“: eine kritische Rede.

Wer ist Enes Hocaogullari?

Enes Hocaogullari ist mehr als nur ein junger Mann, der zur falschen Zeit das Falsche gesagt hat. Er ist ein engagierter Aktivist, der sich seit Jahren für Menschenrechte und insbesondere für die Rechte der LGBTIQ*-Gemeinschaft in der Türkei starkmacht. Als Jugenddelegierter im „Kongress der Gemeinden und Regionen“ des Europarates hat seine Stimme auch auf internationaler Bühne Gewicht. Dieses Gremium, das Lokal- und Regionalpolitiker aus den 46 Mitgliedsstaaten des Europarates versammelt, soll die Demokratie auf lokaler Ebene fördern. Hocaogullari nutzte diese Plattform, um auf Missstände in seinem Heimatland aufmerksam zu machen – ein Recht, das ihm eigentlich zustehen sollte.

Die Rede und ihre Folgen

Im März dieses Jahres trat Hocaogullari in Straßburg ans Rednerpult. Seine Worte waren deutlich und direkt. Er prangerte die „demokratischen Rückschritte“ und die systematischen „Menschenrechtsverletzungen“ unter der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan an. Der Zeitpunkt seiner Rede war brisant: Nur wenige Tage zuvor war der populäre Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, einer der schärfsten Konkurrenten Erdoğans, wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden.

Hocaogullari kritisierte nicht nur die Verhaftung İmamoğlus, die landesweite Proteste auslöste, sondern auch die „unverhältnismäßige Brutalität“, mit der die türkische Polizei gegen die Demonstranten vorging. Seine Rede war ein Appell an Europa, nicht wegzuschauen.

Die Reaktion der türkischen Justiz ließ nicht lange auf sich warten. Schon kurz nach der Rede leiteten die Behörden Ermittlungen gegen ihn ein. Die Festnahme bei seiner Einreise war der vorläufige Höhepunkt einer Kampagne, die sein Anwalt Mahmut Seren als rein „politisch motiviert“ bezeichnet. Hocaogullari wurde umgehend in das berüchtigte Sincan-Gefängnis am Rande Ankaras gebracht.

Ein gespanntes Verhältnis: Die Türkei und der Europarat

Der Fall Hocaogullari ist ein weiteres Kapitel im schwierigen Verhältnis zwischen der Türkei und dem Europarat. Die Organisation, deren Gründungsmitglied die Türkei ist, wacht über die Einhaltung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in ihren Mitgliedsländern. Immer wieder kommt es zu Spannungen, da der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), ein Organ des Europarates, die Türkei regelmäßig wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt.

Die Verhaftung eines Delegierten aufgrund einer im Plenum des Kongresses gehaltenen Rede ist jedoch ein neuer Eskalationspunkt. Marc Cools, der Präsident des Kongresses der Gemeinden und Regionen, fand klare Worte: „Die fragliche Festnahme und Strafverfolgung (...) verstoßen gegen das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung – einen Eckpfeiler der Demokratie in Europa.“ Die Immunität, die Delegierte für ihre im Rahmen ihrer Mandatsausübung getätigten Äußerungen genießen, scheint von Ankara ignoriert zu werden.

Ein Symbol für die unterdrückte Opposition

Die Festnahme Hocaogullaris ist symptomatisch für den Druck, unter dem die türkische Opposition und Zivilgesellschaft stehen. Kritische Stimmen werden systematisch eingeschüchtert, sei es durch juristische Verfolgung, Festnahmen oder öffentliche Anprangerung. Der Fall des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu, der die größten Proteste seit den Gezi-Protesten 2013 auslöste und bei denen fast 2000 Menschen temporär festgenommen wurden, zeigt, wie hart die Regierung gegen politische Gegner vorgeht.

Enes Hocaogullari ist nun zum Symbol dieses Kampfes geworden. Ein junger Aktivist, der es wagte, die Wahrheit auszusprechen und dafür mit seiner Freiheit bezahlt. Sein Schicksal wird zeigen, wie weit sich die Türkei noch von den europäischen Werten entfernen will, zu denen sie sich einst bekannt hat. Die internationale Gemeinschaft, allen voran der Europarat, ist gefordert, den Druck auf Ankara zu erhöhen und die Freilassung von Enes Hocaogullari und allen anderen politischen Gefangenen zu fordern. *ck/AFP/European Council