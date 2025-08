Argentinien: Mehr als 100 Hassverbrechen in sechs Monaten

In Argentinien ereigneten sich zwischen Januar und Juni 2025 insgesamt 102 Hassverbrechen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 60 Fälle. Damit stieg die Zahl der Übergriffe um rund 70 Prozent. Am häufigsten betroffen waren trans Frauen.

Wie Cadena 3 berichtet, verzeichnet der Bericht, der halbjährlich vom Büro des LGBTIQ+-Ombudsmanns in Zusammenarbeit mit der argentinischen LGBTQI+-Föderation und weiteren öffentlichen Institutionen erstellt wird, für das erste Halbjahr 2025 insgesamt 102 gewalttätige Angriffe, die durch den Hass auf die sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder den Geschlechtsausdruck der Opfer motiviert waren. Das ist ein Anstieg von 70 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Abstand am häufigsten betroffen waren trans Frauen: Sie machten 70,6 Prozent der Opfer aus, gefolgt von cis-schwulen Männern (16,7 Prozent), Lesben (6,9 Prozent), trans Männer mit 4,9 Prozent und nicht-binäre Personen mit einem Prozent.

En el primer semestre del año se registraron 102 crímenes de odio, una cifra alarmante en un contexto de creciente violencia y ataques discursivos promovidos desde lo más alto del Estado, según el Observatorio de Crímenes de…

Institutionelle Gewalt

In den meisten Fällen handelte es sich um Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit (83,3 Prozent), hierzu zählen Schläge, Messerstechereien, sexueller Missbrauch, Schießereien und Freiheitsberaubung. Alarmierend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass sich 54 Prozent der Vorfälle in institutionellen Einrichtungen wie Polizeistationen und Gefängnissen ereigneten. In 64,7 Prozent der Fälle war der Staat sogar direkt für die Gewalt verantwortlich, entweder durch das Vorgehen der Sicherheitskräfte oder durch das Unterlassen anderer öffentlicher Institutionen. Im Bericht werden die systematische Misshandlung im Gefängnis von Sierra Chica, einer Stadt im Bezirk Olavarría, sowie Polizeieinsätze gegen trans Arbeiter*innen im öffentlichen Raum genannt.

17 Menschen (16,7 Prozent) starben als direkte Folge von Hassgewalt, sei es durch Mord oder vermeidbare Todesfälle infolge struktureller Ausgrenzung oder Selbstmord. Von den tödlichen Fällen betrafen neun trans Frauen. Der Bericht spricht in diesem Zusammenhang von einer besonders brutalen Ausprägung von Hass, die sich gezielt gegen die Trans-Community richtet.

Kritik an Präsident Javier Milei

LGBTIQ*-Organisationen machen die politische Rhetorik von Präsident Javier Milei für die Zunahme mitverantwortlich. Milei gilt als einer der größten Bewunderer von US-Präsident Donald Trump und hat seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 (männer* berichtete) mehrfach seine ideologische und persönliche Nähe zu Trump zur Schau gestellt.

Der argentinische Präsident Javier Milei während der Messe der Argentinischen Landwirtschaftsgesellschaft in Buenos Aires am 26. Juli.

Die LGBTIQ*-Aktivistin María Rachid erklärte, die Lage habe „sich aufgrund des aktuellen Klimas [...] verschärft“. Wie die Deutsche Welle berichtet, sagte die Präsidentin der argentinischen LGBT+-Föderation (FALGBT) in einem Interview mit dem lokalen Medienunternehmen Página 12, dass der Anstieg dieser Verbrechen auf „die zunehmende Gewalt in Form von Hassreden gegen unsere Gemeinschaft zurückzuführen sei, die von der ‚nationalen Regierung, insbesondere dem Präsidenten der Nation‘, gebilligt und legitimiert werde“. Hassreden seitens der Exekutive, einschließlich der des Präsidenten, schüren nicht nur die soziale Stigmatisierung, sondern führen zu konkreter Repression gegen LGBTIQ*-Personen, so der Bericht.

María Rachid warnte auch, dass im Bericht lediglich Vorfälle physischer Gewalt erfasst werden und machte deutlich, dass die verbale und psychische Gewalt, der die LGBTIQ*-Community ausgesetzt sei, nicht übersehen werden dürfe.

Hassverbrechen müssen als solche erfasst werden

Abschließend kommt der Bericht zu dem Schluss, dass Hassverbrechen von den Gerichten als solche eingestuft werden sollten und dass ein neues nationales Antidiskriminierungsgesetz, das derzeit im Parlament behandelt wird, dringend verabschiedet werden sollte.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Hass zur offiziellen Doktrin wird oder dass Gewalt als etwas Normales angesehen wird. Institutionelle Gewalt ist heute eine der Hauptformen gesellschaftlicher Disziplinierung gegenüber sexueller Vielfalt.“

Am 7. August ist ein Treffen von LGBTIQ-Aktivist*innen mit Vertreter*innen des Innenministeriums, lokalen Behörden und der Polizei geplant mit dem Ziel, Maßnahmen zum Schutz der Community, insbesondere von trans Personen, auf den Weg zu bringen.