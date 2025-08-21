Brasilianer schreibt Tennis-Geschichte – schon wieder

João Lucas Reis da Silva hat bei den US Open als erster offen schwuler, aktiver Tennisprofi an einem Grand Slam teilgenommen. Ein historischer Aufschlag, auch wenn der sportliche Sieg ausblieb.

× Erweitern Foto: @joaolreis João Lucas Reis da Silva (l) & Gui Sampaio Ricardo (r)

Die Tenniswelt der Männer ist traditionell so heteronormativ wie ein Junggesellenabschied in einer Vorstadt-Sportsbar. Doch das ändert sich gerade, und ein Mann steht dabei im Mittelpunkt: der Brasilianer João Lucas Reis da Silva. Nachdem er sich erst im Februar 2025 als erster aktiver männlicher Tennisprofi geoutet hatte, hat er nun den nächsten Meilenstein gesetzt. Der 25-Jährige betrat diese Woche den Platz für die Qualifikationsrunde der US Open in New York und wurde damit zum ersten offen schwulen Profi, der bei einem Grand-Slam-Turnier an den Start ging.

Ein Match für die Geschichtsbücher

Auf Platz 9 in New York trat da Silva gegen den Belgier Alexander Blockx an. Auch wenn das Match mit 6:2 und 6:1 an seinen Gegner ging, ist die eigentliche Sensation nicht das Ergebnis, sondern die Präsenz des Brasilianers. Sein Aufschlag war ein unüberhörbares Signal für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz in einem Sport, in dem sich männliche Athleten noch immer viel zu selten trauen, zu sich zu stehen.

Tony Hagen vom Gay Tennis Podcast fasst die Bedeutung treffend zusammen: „Das ist ein bedeutender Schritt für mehr LGBTIQ*-Repräsentation und Akzeptanz. Im Männertennis waren offen schwule Athleten extrem selten. Seine Teilnahme hilft, Stigmata abzubauen und den Sport zu mehr Inklusivität und Vielfalt zu bewegen.“

Vom Liebesbeweis zum historischen Meilenstein

Den Grundstein für diesen historischen Moment legte da Silva bereits Ende 2024. Anlässlich des Geburtstags seines Partners Gui Sampaio Ricardo postete der Tennisprofi auf Instagram ein Pärchenfoto mit den schlichten, aber kraftvollen Worten:

„Alles Gute und ein glückliches Leben. Ich liebe dich sehr.“

Diese öffentliche Liebeserklärung war gleichzeitig sein Coming-out, das weltweit für positive Reaktionen sorgte.

Während im Frauentennis Ikonen wie Martina Navratilova oder Amélie Mauresmo schon vor Jahrzehnten den Weg für queere Sportlerinnen ebneten, glich der Männersport lange einer Wüste in Sachen LGBTIQ*-Sichtbarkeit. Da Silvas Mut beweist nun, dass auch hier ein Wandel möglich ist. Sein Auftritt bei den US Open ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein Sieg für die gesamte Community. Ein Ass, das noch lange nachhallen wird. *ck/ Quelle: Pinknews