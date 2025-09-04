Burkina Faso: Militärjunta macht Jagd auf queere Menschen

× Erweitern Illustration: KI erstellt I Gemini Burkina Faso verbietet Homosexualität

Ein Putsch, Terror, Unsicherheit – und wer ist schuld? Natürlich die Homosexuellen. Zumindest, wenn man der Militärjunta in Burkina Faso glaubt. In einem ebenso zynischen wie durchschaubaren Manöver hat das westafrikanische Land über Nacht die Jagd auf queere Menschen legalisiert. Ein neues Gesetz, das am 1. September von einer nicht gewählten Übergangsversammlung einstimmig verabschiedet wurde, stellt Homosexualität unter Strafe. Es ist der verzweifelte Versuch eines Regimes, von seinem eigenen, blutigen Versagen abzulenken, indem es die schwächste Minderheit zum Sündenbock erklärt.

Der Knüppel aus dem Sack: Was das neue Gesetz bedeutet

Bisher war Burkina Faso eine bemerkenswerte Ausnahme in der Region: Gleichgeschlechtliche Handlungen unter Erwachsenen waren nie illegal. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Junta unter Hauptmann Ibrahim Traoré, die mit dem Versprechen angetreten war, die Sicherheitslage zu verbessern, hat das Land tiefer ins Chaos gestürzt. Und weil man Terroristen nicht so leicht besiegen kann wie unbewaffnete Zivilisten, hat man sich ein neues Feindbild gesucht.

Das neue Gesetz ist ein juristischer Albtraum:

Wer wegen „homosexueller oder ähnlicher Praktiken“ verurteilt wird, dem drohen zwei bis fünf Jahre Gefängnis. Für Ausländer: Wer erwischt wird, wird nach der Verurteilung direkt aus dem Land ausgewiesen. Eine klare Botschaft an Entwicklungshelfer, Diplomaten und alle anderen internationalen Gäste: Haltet den Mund.

Wer erwischt wird, wird nach der Verurteilung direkt aus dem Land ausgewiesen. Eine klare Botschaft an Entwicklungshelfer, Diplomaten und alle anderen internationalen Gäste: Haltet den Mund. Für alle anderen: Der Gummiparagraf schlechthin ist das Verbot, Homosexualität zu „fördern“. Was das genau bedeutet? Alles und nichts. Ein Regenbogen-Sticker am Laptop? Ein Artikel wie dieser? Gesundheitsaufklärung für Männer, die Sex mit Männern haben? Alles ist potenziell strafbar.

Justizminister Edasso Rodrigue Bayala ließ keinen Zweifel daran, dass dies kein symbolisches Gesetz ist. Er kündigte an, dass jeder, der „homosexuelle oder ähnliche Praktiken ausübt“, vor einen Richter gestellt wird. Die unpräzise Formulierung von „ähnlichen Praktiken“ öffnet der Willkür Tür und Tor und kann genutzt werden, um jeden ins Visier zu nehmen, der nicht den starren Geschlechternormen entspricht.

Ablenkung, Populismus und eine falsche Tradition

Warum das alles? Die Militärjunta hat auf ganzer Linie versagt. Statt Sicherheit zu bringen, haben die Angriffe islamistischer Gruppen und die Menschenrechtsverletzungen durch die Armee selbst dramatisch zugenommen. Wahlen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Da dem Regime die demokratische Legitimität fehlt, braucht es einen billigen politischen Sieg. Und was eignet sich da besser, als auf eine Minderheit einzudreschen und sich als Verteidiger „kultureller Werte“ aufzuspielen?

Die Ironie dabei ist, dass diese Kriminalisierung nichts mit der Tradition Burkina Fasos zu tun hat. Sie ist ein radikaler Bruch mit der bisherigen Rechtsgeschichte des Landes. Es ist nicht die Bewahrung von Kultur, sondern die Erschaffung einer neuen, repressiven Norm, um eine politisch-ideologische Agenda durchzusetzen.

Ein regionaler Trend des Hasses

Burkina Faso ist nicht allein. Das Land hat sich mit den Militärdiktaturen in Mali und Niger zur „Allianz der Sahel-Staaten“ zusammengeschlossen – einem Club der Autokraten, der sich offenbar auch in seiner Queerfeindlichkeit einig ist. Mali hat bereits 2024 ein ähnliches Gesetz erlassen, das als Blaupause gedient haben dürfte.

Der Blick auf die Region zeigt eine erschreckende Eskalationsspirale: