Chems*x – Millionenhandel im schwulen Pariser Nachtleben

Was ist 3-MMC – und warum ist es so gefährlich?

3-MMC (3-Methylmethcathinon) gehört zur Gruppe der sogenannten Neuen psychoaktiven Substanzen (NPS), oft auch als „Research Chemicals“ bezeichnet. Die Substanz wirkt ähnlich wie MDMA oder Methamphetamin, steigert das Empfinden von Lust, Selbstvertrauen und Energie – ein Cocktail, der sie besonders attraktiv für den Einsatz im Rahmen von Chemsex-Partys macht. Hierbei handelt es sich um ausgedehnte sexuelle Begegnungen unter Einfluss psychoaktiver Drogen – oft über Stunden oder Tage hinweg, begleitet von Gruppendynamiken, Kontrollverlust und einem erhöhten Risiko für sexuell übertragbare Infektionen sowie psychische Krisen.

Der Fall „Plata“: Wie ein Kartell sich in die Szene einnistete

Im Zentrum des Prozesses steht ein 35-jähriger Mann mit dem Decknamen „Plata“ – eine Anspielung auf Drogenbaron Pablo Escobar. Laut Ermittlungsakten soll er als Koordinator eines internationalen Netzwerks fungiert haben, das 3-MMC vor allem aus den Niederlanden importierte. Die Ware wurde über sogenannte „Mules“ transportiert – Kuriere, die für 100 bis 200 Euro pro Fahrt mit Flixbus unterwegs waren.

Die Zielgruppe war klar definiert: schwule Männer in Paris. Plata nutzte Dating-Apps wie Scruff zur Direktvermarktung und infiltrierte gezielt Clubs und Saunen der Community. Auch Videoclips auf sozialen Medien, in denen die Drogen beworben wurden („3-MMC Party, 40 € das Gramm – BEST QUALITY“), gehörten zur Verkaufsstrategie.

Laut Ermittlern soll der Umsatz des Netzwerks bei bis zu 4,5 Millionen Euro gelegen haben – eine Zahl, die vor allem vor dem Hintergrund erschreckend ist, dass 3-MMC in vielen Ländern erst seit Kurzem oder noch gar nicht verboten ist.

Rechtliches Vakuum trifft gesellschaftliche Tabus

3-MMC war in Frankreich lange eine sogenannte „Grauzone-Droge“: nicht explizit verboten, leicht im Netz oder über Kuriere erhältlich – und nicht selten verharmlost. Erst seit Juni 2021 ist der Stoff dort offiziell als Betäubungsmittel eingestuft. In Deutschland folgte das Verbot 2022. Aber der Konsum in Chemsex-Kontexten ist damit nicht verschwunden – im Gegenteil: Die Szene weicht auf Alternativen aus oder organisiert sich in informellen Netzwerken.

Gewalt und Eskalation: Der Auslöser der Razzien

Was die Polizei schließlich zu einem konzertierten Zugriff im Februar 2024 veranlasste, war laut Bericht der Nachrichtenagentur AFP nicht nur der florierende Drogenhandel, sondern die Vorbereitung eines gewaltsamen Übergriffs. Einige Beteiligte sollen die Entführung eines Rivalen geplant haben – ein Hinweis auf die Eskalation innerhalb der Szene selbst.

Fünf der zehn angeklagten Personen befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Der Prozess findet zwischen dem 11. und 19. September 2025 vor dem Pariser Strafgericht statt. Der Hauptangeklagte hat einen Teil der Vorwürfe bereits eingeräumt. Die Verteidiger wollten sich gegenüber Medien bislang nicht äußern.

Was jetzt passieren muss