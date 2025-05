Frankreich: Anti-LGBTIQ*-Straftaten um 5 % gestiegen

× Erweitern Foto: Pexels/ cottonbrostudios

Die Zahl der registrierten anti-LGBTIQ*-Straftaten in Frankreich ist im Jahr 2024 um 5 % gestiegen. Das teilte das französische Innenministerium am Donnerstag mit – einen Tag vor dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie.

Weniger starker Anstieg als in Vorjahren

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 4.800 Vorfälle von Polizei und Gendarmerie erfasst. Darunter fielen 3.100 Straftaten wie Körperverletzungen oder Bedrohungen (ein Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr) sowie 1.800 Ordnungswidrigkeiten (plus 1 %).

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich das Wachstum der gemeldeten Fälle jedoch verlangsamt. Zwischen 2016 und 2023 lag der durchschnittliche Anstieg noch bei 15 % pro Jahr.

Opfer- und Täterprofil: Männer

Laut dem Bericht des Ministeriellen Statistikdienstes für Innere Sicherheit (SSMSI) waren über 70 % der Opfer von anti-LGBTIQ*-Straftaten im Jahr 2024 Männer. Fast die Hälfte der Betroffenen war jünger als 30 Jahre. Auch bei den mutmaßlichen Täter*innen dominiert das männliche Geschlecht: 83 % waren Männer, ebenfalls überwiegend unter 30 Jahre alt.

Ballungsräume der Gewalt

Ein Drittel der gemeldeten Taten bestand aus Beleidigungen oder Verleumdungen. Rund 9 % der Vorfälle hatten einen digitalen Bezug, also etwa Hassbotschaften im Internet oder auf sozialen Netzwerken. Physische Gewalt und Bedrohungen machten jeweils knapp 20 % der angezeigten Straftaten aus.

55 % aller registrierten anti-LGBTIQ*-Taten ereigneten sich in der Region Paris und in anderen Städten mit mehr als 200.000 Einwohner*innen. Großstädte bleiben damit Brennpunkte queerfeindlicher Gewalt.

Kaum Anzeigen: Dunkelziffer bleibt hoch