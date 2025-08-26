Frankreich löscht schwule Blutspende-Daten

× Erweitern Foto: Freepik @peoplecreations

Das Établissement Français du Sang (EFS) hat angekündigt, bis Ende 2025 sämtliche Daten zu löschen, die homosexuelle Beziehungen betreffen. Diese sogenannten RSH-Daten („relations sexuelles avec des hommes“) waren jahrzehntelang Teil der Blutspendefragebögen und dienten als Grundlage für den Ausschluss schwuler und bisexueller Männer vom Blutspenden.

Vom Verbot zur vorsichtigen Öffnung

Seit 1983 galt in Frankreich ein generelles Verbot für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), Blut zu spenden – begründet mit der Angst vor HIV-Übertragungen. Erst 2016 wurde diese Regelung gelockert: schwule Männer durften Blut spenden, jedoch nur, wenn sie mindestens ein Jahr lang sexuell abstinent gewesen waren. 2019 verkürzte man diese Frist auf vier Monate.

Ein wirklicher Wendepunkt kam erst 2022, als alle Verweise auf sexuelle Orientierung aus den Fragebögen gestrichen wurden. Stattdessen gelten seither individuelle Risikobewertungen, etwa nach Zahl der Partner*innen, Safer-Sex-Praktiken oder Infektionsrisiken, für alle Spender*innen gleichermaßen.

Aber trotz dieser Fortschritte blieben alte Datensätze bestehen. Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) griff 2022 ein: Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof (EGMR) verurteilte Frankreich, weil das EFS sensible Daten über homosexuelle Männer ohne rechtliche Grundlage weiter gespeichert hatte. Damit verletzte das Institut das Recht auf Privatsphäre.

Daraufhin startete die queere Organisation TOUS.TES eine Petition, die über 16.000 Unterschriften sammelte. Ihr Druck zeigt nun Wirkung: Die EFS kündigte an, den Großteil der Daten bis September 2025 und den Rest bis Ende des Jahres endgültig zu löschen.

Der internationale Vergleich

Frankreich reiht sich damit in eine breitere Bewegung ein, die in vielen Ländern noch immer umstritten ist. Deutschland hob die pauschalen Ausschlüsse erst 2023 endgültig auf. Auch hier war lange die Rede von einer „unsichtbaren Abstinenzpflicht“ für schwule Männer. Viele Länder – etwa in Osteuropa – halten allerdings nach wie vor an restriktiven Regelungen fest, die Männer, die Sex mit Männern haben, systematisch ausschließen.