„Lesbophobie tötet“

Am Tag, an dem Kinder wieder in die Schule gehen, stirbt die Frau, die sie schützen sollte: Eine 42-jährige Direktorin aus dem Cantal nimmt sich das Leben – nachdem sie über Monate wegen ihrer sexuellen Orientierung bedroht und beschimpft worden war. Jetzt muss Frankreichs Schule erklären, wie es so weit kommen konnte.

Der Fall: Drohbriefe und Schmierereien

Die Schulleiterin leitete eine einklassige Grundschule in Moussages. Seit dem Schuljahr 2023/24 tauchten mehrfach homophobe „Tags“ in Form von Schmierereien an sichtbaren Stellen der Schule auf. Bereits im Dezember 2023 wurde im überdachten Hof (Préau) ein erstes Graffito entdeckt, im März 2024 folgte ein weiteres. Kurz darauf fand sich in der Schulmailbox ein anonymer Drohbrief mit den Worten „Va crever sale gouine“ („Geh sterben, dreckige Lesbe“). Später wurden unter dem Vordach erneut Botschaften geschmiert, darunter die diffamierende Gleichsetzung „gouine = pédophile“ („Lesbe = Pädophile“).

Am Montag, 1. September, wurde sie unweit ihres Wohnorts tot aufgefunden; die Ermittlungen gehen von Suizid aus. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. Nach Angaben der Behörden hatte die Direktorin kurz vor ihrem Tod noch Hilfe gerufen, Rettung und Gendarmerie konnten sie aber nicht mehr erreichen.

Ermittlungen und Verantwortung

Das Bildungsministerium kündigt eine administrative Untersuchung durch die staatliche Schulinspektion (IGESR) an. Ziel ist es, „alle Abläufe und Entscheidungen vor dem Tod“ zu prüfen. Eine Krisen- und Anlaufstelle wurde im Schulbezirk aktiviert. Gewerkschaften fordern parallel Aufklärung und benennen eine Schutzlücke des Arbeitgebers.

Der Grundschulverband FSU-SNUipp spricht von „monatelanger lesbophober Belästigung am Arbeitsplatz“ und verlangt eine Untersuchung der Verantwortlichkeiten. Auch die Nationale Union der autonomen Gewerkschaften (UNSA) fordert, die Täter*innen zu verfolgen und die Versäumnisse des Arbeitgebers offen zu legen.

Zahlen und Studien: Lesbophobie ist messbar

Lesbophob motivierte Vorfälle sind Teil eines anhaltenden Trends. Laut des Französischen Innenministeriums stiegen 2024 die von Polizei und Gendarmerie registrierten anti-LGBTIQ*-Delikte und -Ordnungswidrigkeiten auf rund 4.800 Fälle – ein Plus von etwa 5 % gegenüber 2023, wobei zwei Drittel als Verbrechen oder Vergehen eingestuft wurden. Die Behörde verweist auf mehr Anzeigen, aber die Belastung bleibt real.

SOS Homophobie dokumentiert in seinem Jahresbericht 2025 einen weiter angespannten Befund: mehr gemeldete LGBTIQ*-feindliche Vorfälle, ein raueres Klima und sichtbar bleibende Anteile von Belästigung und Drohungen. Der Anteil lesbophober Meldungen ist kleiner als der schwulenfeindlichen, aber online wie offline präsent.

Europaweit zeigen Daten der EU-Grundrechteagentur (FRA), dass viele LGBTIQ*-Personen in den letzten zwölf Monaten Diskriminierung oder Hass erlebt haben; in Frankreich geben laut Länderkurzbogen 18 % an, am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche benachteiligt worden zu sein. Angst vor Gewalt bleibt hoch.

Stimmen aus Schule und Community

„Die LGBTIQ*-Feindlichkeit hat in der Schule keinen Platz“ – FSU-SNUipp kondoliert und fordert, strukturelle Risiken ernst zu nehmen. UNSA verlangt, die Verantwortlichen für die Drohungen zu ermitteln und die Dienststelle auf Versäumnisse zu prüfen. SOS Homophobie spricht von einer Tragödie, die zeigt, dass „Lesbophobie tötet“, und kritisiert das System scharf.

Wenn du in einer akuten Krise bist: In Deutschland erreichst du die TelefonSeelsorge unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (kostenlos, rund um die Uhr).