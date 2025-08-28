Gloria Gaynor – die Disco-Queen der Doppelmoral

Die Disco-Ikone Gloria Gaynor ist eine der Preisträger*innen des renommierten John F. Kennedy Center for the Performing Arts 2025. Kurz nach der Bekanntgabe wurde Gaynor als bedeutende Spenderin für die MAGA-Bewegung entlarvt. Die Auszeichnung Gaynors ist damit nicht nur eine Ehrung für ihr musikalisches Lebenswerk, sondern vor allem ein politisches Signal.

Die 81-jährige Sängerin, deren bekanntester Hit „I Will Survive“ als Hymne der LGBTIQ*-Community gilt, gehört damit neben der Rockband KISS, Actionstar Sylvester Stallone, dem in Großbritannien geborenen Schauspieler und Sänger Michael Crawford und dem Country-Musiker George Strait zu einer Handvoll Legenden, die für die diesjährige Zeremonie bestätigt wurden.

× Congratulations to our Honorees for the 48th Kennedy Center Honors:



Michael Crawford

Gloria Gaynor

Sylvester Stallone

KISS

George Strait pic.twitter.com/EOi50CEozY — The Kennedy Center (@kencen) 13. August 2025 Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von X zu.

Trump, der den Vorsitz des Kennedy Centers im Februar dieses Jahres auf eine nicht ganz saubere Art ‚übernommen‘ hatte, indem er sich von einem Gremium hineinwählen ließ, aus dem er zuvor alle Demokraten entfernen und sie durch republikanische Gefolgsleute ersetzen lassen hatte (Die Zeit), lobte den beruflichen Erfolg Gaynors. „Es ist ziemlich erstaunlich, in diesem Zeitraum die beiden Spitzenplätze in beiden Bereichen zu belegen, und das mit einer solchen Zeitspanne dazwischen. Aber ich muss sagen, dass ‚I Will Survive‘ ein unglaublicher Song ist“, sagte Trump. „Ich habe ihn, wie alle anderen hier auch, schon tausende Male gehört, und er ist einer der wenigen Songs, die jedes Mal besser werden, wenn man sie hört, und niemand kann ihn so singen wie sie.“

Eine umstrittene Ikone

Zunächst war nicht bekannt, in welcher Verbindung Gaynor zum Präsidenten stand und ob sie die Auszeichnung annehmen würde. Die zweifache Grammy-Gewinnerin hat nun jedoch bestätigt, dass sie die Auszeichnung tatsächlich annehmen wird. „Ich hoffe, dass ich mit der Annahme dieser Ehre das inspirierende Phänomen fortsetzen kann, das mit ‚I Will Survive‘ begann“, sagte sie am Mittwoch in einer Erklärung gegenüber der Daily Mail.

„Meine Hauptaufgabe besteht darin, meine Musik und Kunst auf globaler Ebene zu teilen, um Mut, Hoffnung, Empowerment, Inspiration, Verständnis und Einheit zu vermitteln.“

In einer Zeit, in der erneut Teile der LGBTIQ*-Community gesellschaftlich stigmatisiert, marginalisiert und in ihren Rechten eingeschränkt werden, stützt diese Aussage den Empowerment-Gedanken, der den Song für die LGBTIQ*-Community ursprünglich so bedeutsam gemacht hat.

Wären da nicht einige kontroverse Details aus Gaynors jüngerer Vergangenheit, wie ein Interview aus dem Jahr 2007, in dem sie erklärte, dass sie Homosexuelle „zu Christus führen [möchte] und zu dem, was er für sie bereithält“, oder ihr Auftritt 2020 bei einem Benefizkonzert des evangelikalen Aktivisten Kirk Cameron, der als ausgemachter Homo-Hasser bekannt ist.

Und wäre da nicht das kleine kürzlich bekanntgewordene Detail, dass Gaynor seit 2023 fast 22.000 Dollar an rechtsgerichtete Kandidat*innen und konservative Organisationen gespendet hat.

Gaynor als Unterstützerin der transphoben Politik Trumps

MeidasTouch veröffentlichte Aufzeichnungen, die belegen, dass die Sängerin von 2023 bis 2024 mehrere republikanische Politiker mit erheblichen Spenden unterstützt hat, darunter den texanischen Senator Ted Cruz, den ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, den derzeitigen Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson sowie Trumps nationalen Sicherheitsberater Marco Rubio. Weitere namhafte konservative Persönlichkeiten, die von Gaynors finanzieller Unterstützung profitiert haben, sind Trumps ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley und sein ehemaliger Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung Ben Carson.