Googeln nach queeren Inhalten demnächst offiziell auf dem Index

Das russische Parlament hat in letzter Lesung für das umstrittene Gesetz gestimmt, das die reine Neugier auf „extremistischen“ Inhalte kriminalisiert. Betroffen ist damit auch die Suche nach LGBTIQ*-Themen. Proteste gegen das Gesetz wurden niedergeschlagen.

× Erweitern Foto: Dmitry Astakhov / POOL / AFP RUSSIA-POLITICS-GOVERNMENT Putinwahlverein Duma

Der Hammer ist gefallen und die digitale Daumenschraube wird weiter angezogen. Das russische Parlament, die Duma, hat am Dienstag in dritter und letzter Lesung das Gesetz zur Kriminalisierung der Online-Suche nach „extremistischen“ Inhalten durchgewunken. Mit einer deutlichen Mehrheit von 306 zu 67 Stimmen wurde der Weg freigemacht, um bald schon die bloße Neugier auf queere Themen mit bis zu 5.000 Rubel (etwa 55 Euro) zu bestrafen.

Was genau der Kreml als „extremistisch“ einstuft, ist bekanntlich eine lange und äußerst willkürliche Liste. Neben Terrorgruppen und der Organisation des verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny steht darauf seit Längerem auch die „internationale LGBT-Bewegung“. Ja, genau: Wir alle. Wer also in Russland zukünftig wissen will, was es mit der ominösen „Gay-Agenda“ auf sich hat, von der die Rechten immerzu faseln, oder wo die nächste Pride stattfindet, riskiert bald eine Geldstrafe. Der russische Unterdrückungsapparat rückt damit einen weiteren bedrohlichen Schritt näher an die totale Gedankenpolizei.

Proteste vor der Duma niedergeschlagen

Doch nicht alle nehmen die absurde Verschärfung schweigend hin. Wenige Stunden vor der finalen Abstimmung kam es vor dem Parlamentsgebäude in Moskau zu Protesten, die von der Stadtverwaltung jedoch prompt verboten wurden. Wie AFP-Journalisten berichteten, wurden mehrere Aktivistinnen und Aktivisten sowie eine Journalistin der angesehenen Zeitung „Kommersant“ festgenommen.

Selbst aus der Duma regte sich Widerstand. „Die Menschen wollen dieses Gesetz nicht“, konstatierte der stellvertretende Duma-Vorsitzende Wladislaw Dawankow. Sein Chef, der Duma-Vorsitzende Wjatscheslaw Wolodin, verteidigte das Gesetz hingegen mit der üblichen Rhetorik: Man müsse sich gegen „westliche Onlineplattformen in den Händen unfreundlicher Länder“ zur Wehr setzen.

Die wohl absurdeste Kritik kam jedoch schon im Vorfeld von einer stramm kremltreuen Bloggerin. Jekaterina Misulina, bekannt für das Denunzieren von Regierungskritikern, beschwerte sich allen Ernstes, das Gesetz würde sie bei ihrer „Arbeit“ behindern. Wenn sie nicht mehr nach „extremistischen“ Inhalten suchen dürfe, könne sie ja niemanden mehr bei den Behörden verpfeifen. Eine Ironie, die man sich wirklich nicht ausdenken kann.

Noch ist das Gesetz nicht in Kraft. Nach der Duma muss nun noch das Oberhaus zustimmen, bevor Präsident Putin seine Unterschrift daruntersetzt – beides gilt als reine Formsache. Wie genau die Behörden die private Google-Suche ihrer Bürger überwachen und bestrafen wollen, bleibt derweil unklar. Doch wie man in Russland bei neuen, repressiven Gesetzen weiß: Die Logik wird meist erst hinterher gesucht, wenn überhaupt. *ck/AFP