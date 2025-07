Putins Justiz soll jetzt auch die reine Neugier verbieten

Die russische Duma hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Suche nach „extremistischen“ Inhalten kriminalisiert. Da auch die „internationale LGBT-Bewegung“ auf dem Index steht, könnte bald schon die einfache Suche nach queeren Themen empfindlich teuer werden.

Man kennt das ja: Manchmal fragt man sich, was die neuesten queeren Serien sind, wo die nächste Pride stattfindet oder was es eigentlich mit dieser ominösen „Gay-Agenda“ auf sich hat, von der die Rechten immerzu faseln. In Russland könnte dich diese Neugier bald bis zu 5.000 Rubel (etwa 55 Euro) kosten. Das russische Parlament, die Duma, hat in zweiter Lesung einem Gesetzentwurf zugestimmt, der die bloße Online-Suche nach als „extremistisch“ eingestuften Inhalten unter Strafe stellt.

Und was der Kreml alles als „extremistisch“ ansieht, ist bekanntlich eine lange und äußerst willkürliche Liste. Neben Terrorgruppen und der Organisation des verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny steht darauf seit Längerem auch die „internationale LGBT-Bewegung“. Ja, genau. Wir alle. Damit rückt der russische Unterdrückungsapparat noch einen bedrohlichen Schritt näher an die totale Gedankenpolizei.

Doch damit nicht genug. Wer es wagt, Werbung für VPN-Dienste zu machen – also für jene Software, mit der man die Zensur elegant umgehen kann – oder private SIM-Karten weitergibt, dem drohen sogar Strafen von bis zu 500.000 Rubel (rund 5.500 Euro). Der Kreml will seine Bürger offenbar mit aller Macht in der eigenen Informationsblase gefangen halten.

Das Kuriose an der Sache: Selbst aus den eigenen Reihen regt sich Widerstand. Der kommunistische Abgeordnete Alexej Kurinny warnte, mit dem Gesetz laufe man Gefahr, „40 Prozent der Bevölkerung“ bestrafen zu müssen, da extrem viele Russen VPN-Dienste nutzten, um auf blockierte Seiten wie Facebook und Instagram zuzugreifen. „Es ist absolut unfair, all diese Menschen auf die Feindesliste zu setzen“, so Kurinny.

Die absurdeste Kritik kam jedoch von einer stramm kremltreuen Bloggerin. Jekaterina Misulina, bekannt für das Denunzieren von Regierungskritikern, beschwerte sich allen Ernstes, das Gesetz würde sie bei ihrer „Arbeit“ behindern. Wenn sie nicht mehr nach „extremistischen“ Inhalten suchen dürfe, könne sie ja niemanden mehr bei den Behörden verpfeifen. Man kann sich diese Ironie wirklich nicht ausdenken.

Noch ist das Gesetz nicht in Kraft. Nach einer dritten Lesung in der Duma muss auch das Oberhaus zustimmen, bevor Präsident Putin seine Unterschrift daruntersetzt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab sich derweil ahnungslos und meinte, es sei noch völlig unklar, wie das Gesetz in der Praxis umgesetzt werden solle. Eine Frage, die man sich in Russland bei neuen, repressiven Gesetzen anscheinend grundsätzlich erst hinterher stellt. *ck/AFP