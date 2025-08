Putin kriminalisiert Googeln nach LGBTIQ*

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein neues Gesetz unterzeichnet, das selbst die Suche nach bestimmten Internetinhalten kriminalisiert. Wer künftig nach Informationen sucht, die als „extremistisch“ eingestuft sind, riskiert eine Geldstrafe von bis zu 5000 Rubel – umgerechnet rund 55 Euro. Mit dem Gesetz verschärft der Kreml die digitale Zensur weiter und kriminalisiert erstmals nicht nur das Teilen oder Verbreiten, sondern bereits den Zugriffsversuch auf unerwünschte Inhalte.

Weit gefasster Extremismus-Begriff

Der russische Staat definiert „Extremismus“ extrem weitläufig. Neben gewalttätigen Gruppen fallen darunter auch politische Organisationen, Bürgerrechtsbewegungen und Minderheiten-Initiativen. So steht etwa die Organisation des im Straflager verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny auf der Liste. Ebenso wurde Ende 2023 die „internationale LGBT-Bewegung“ offiziell als extremistisch eingestuft – ein Schritt, der de facto jede Form des öffentlichen Eintretens für queere Rechte kriminalisiert.

Aktuell führt die russische Aufsichtsbehörde Roskomnadsor über 5000 Einträge in der Liste verbotener Internetressourcen. Darunter finden sich auch regierungskritische Webseiten, oppositionelle Blogs, Liedtexte, Social-Media-Inhalte, Memes oder pro-ukrainische Äußerungen. Das neue Gesetz erlaubt es den Behörden, künftig schon Suchanfragen in Suchmaschinen oder Browsern zu überwachen und als Indiz für angebliche staatsfeindliche Aktivitäten zu werten.

Digitale Repression als System

Mit dem Gesetz setzt Russland seine autoritäre Informationspolitik fort. Seit dem Beginn der großangelegten Invasion in die Ukraine im Februar 2022 hat der Kreml das digitale Ökosystem des Landes sukzessive abgeschottet. Zahlreiche westliche Plattformen wie Facebook, Instagram oder X (ehemals Twitter) wurden blockiert oder als „unerwünscht“ eingestuft. Auch YouTube stand wiederholt im Visier der Behörden. Gleichzeitig wurden russische Alternativen wie VKontakte oder RuTube massiv ausgebaut und staatlich kontrolliert.

Journalist*innen, Blogger und Bürger*innen, die sich über VPN-Verbindungen Zugang zu ausländischen Informationen verschaffen, sehen sich verstärkt staatlichem Druck ausgesetzt. Mehrere Menschenrechtsorganisationen warnen vor einem Klima der digitalen Angst – nicht zuletzt, weil auch automatisierte Algorithmen zur Erkennung „verdächtiger“ Such- und Kommunikationsmuster eingesetzt werden könnten.

Menschenrechtslage verschärft sich

International sorgt das Gesetz für scharfe Kritik. Organisationen wie die Human Rights Watch oder Reporter ohne Grenzen sehen in dem Schritt einen weiteren Angriff auf Meinungs- und Informationsfreiheit. In einem aktuellen Statement bezeichnete Amnesty International das Gesetz als „orwellianischen Eingriff in das digitale Privatleben der Bürger*innen“, der das Ausmaß staatlicher Überwachung auf ein neues Niveau hebe.

Die Entwicklung fügt sich in ein umfassendes autoritäres Konzept: Die russische Verfassung wurde 2020 so geändert, dass Putin bis 2036 an der Macht bleiben kann. Gleichzeitig wurden Gesetze gegen „Agenten“, „Falschnachrichten“ und „Diskreditierung der Armee“ eingeführt, die de facto jede Form von Kritik an der Regierung kriminalisieren können – sei es offline oder online.