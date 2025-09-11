Hongkong: 80 Prozent gegen queere Rechte

× Erweitern Fotos: Peter Parks via AFP (links), Canva (links)

Ein Krankenhausbesuch beim Partner, das Recht auf Nachlass – diese minimalen Rechte wollte die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong gleichgeschlechtlichen Paaren zugestehen. Aber das Parlament hat anders entschieden: Der Gesetzentwurf wurde heute mit einer 80-prozentigen Mehrheit abgelehnt. Das Signal ist deutlich: Traditionelle Werte wiegen schwerer als Menschenrechte.

Was das Gesetz vorgesehen hätte

Der Entwurf sah vor, dass gleichgeschlechtliche Paare, deren Partnerschaften im Ausland rechtskräftig anerkannt sind, in Hongkong registriert werden können. (männer* berichtete) Damit verbunden wären begrenzte Rechte gewesen – etwa bei Krankenhausbesuchen, in medizinischen Notfällen oder bei der Verfügung über den Leichnam eines verstorbenen Partners. Eheähnliche Rechte, wie gemeinsames Adoptionsrecht oder steuerliche Gleichstellung, waren nicht vorgesehen.

Das Vorhaben war eine direkte Folge eines Urteils des Obersten Gerichts aus dem Jahr 2023. Dieses hatte eine Klage auf Eheöffnung zwar zurückgewiesen, die Regierung aber verpflichtet, ein „alternatives rechtliches Rahmenwerk“ für gleichgeschlechtliche Paare zu schaffen.

Politische Fronten

Es handelt sich um den ersten Fall, in dem die gegenwärtige Legislatur ein Regierungsprojekt abgelehnt hat. Ausschlaggebend war der geschlossene Widerstand der drei größten pro-establishment-Parteien, die erklärten, das Gesetz verstoße gegen „traditionelle Familienwerte“. Damit folgt Hongkong der Linie Pekings, wo gleichgeschlechtliche Ehen nicht anerkannt werden und gesellschaftliche Stigmatisierung weit verbreitet ist.

Reaktionen der Zivilgesellschaft

Der bekannte Aktivist Jimmy Sham, der bereits juristisch für die Eheöffnung gekämpft hatte, sprach vor der Abstimmung von einem gefährlichen Rückschritt: „Wie weit will Hongkong noch hinterherhinken?“ Amnesty International kritisierte die Entscheidung scharf: Die Regierung habe mit der Ablehnung „eine alarmierende Missachtung von LGBTQ-Rechten“ gezeigt. Amnesty forderte, dass nun ein substantiellerer Gesetzesentwurf folgen müsse.

Diskrepanz zwischen Politik und Gesellschaft

Die Regierung gab an, dass 80 Prozent der 10.800 eingegangenen Stellungnahmen in der öffentlichen Anhörung gegen den Entwurf waren. Organisationen wie Hong Kong Marriage Equality verweisen allerdings darauf, dass rund die Hälfte dieser Einreichungen auf vorgefertigten Textbausteinen beruhten – ein Hinweis auf gezielte Mobilisierung konservativer Gruppen. Demgegenüber zeigte eine 2023 von drei Universitäten durchgeführte repräsentative Umfrage, dass 60 Prozent der Bevölkerung die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare unterstützen.

Bedeutung im regionalen Kontext

Während andere asiatische Länder Schritte Richtung rechtlicher Anerkennung unternommen haben – Taiwan öffnete 2019 die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, Japan baut kommunale Partnerschaftsmodelle aus – verfestigt Hongkong mit der Ablehnung seine Rückständigkeit. Für viele Beobachtende ist die Entscheidung auch ein Signal dafür, wie stark gesellschaftspolitische Spielräume der Sonderverwaltungsregion seit Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes 2020 eingeschränkt sind.