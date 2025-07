Hongkong: Ein Minimum an Rechten – maximaler Zynismus

In der Hoffnung auf wenigstens einen kleinen Erfolg auf legislativer Ebene haben Hongkonger LGBTIQ*-Organisationen ihren Idealismus aufgegeben und unterstützen einen Regierungsentwurf, der die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare erweitern könnte – allerdings nur die Rechte der von im Ausland geschlossenen Ehen homosexueller Paare.

Im Jahr 2023 entschied das höchste Gericht der südchinesischen Region, dass die Ehe nur Paaren aus Mann und Frau offen stehen sollte. Es ordnete außerdem an, dass die Regierung bis Oktober 2025 einen „alternativen Rahmen“ zur Anerkennung der Rechte gleichgeschlechtlicher Paare schaffen soll.

Anfang Juli haben Regierungsvertreter einen Gesetzentwurf vorgestellt, der schwulen und lesbischen Paaren eingeschränkte Rechte einräumen soll (männer* berichtete). Der Entwurf behandelt medizinische Angelegenheiten und Regelungen nach dem Tod, beispielsweise das Recht, eine Person im Krankenhaus zu besuchen oder den Leichnam einer verstorbenen Person abzuholen.

Allerdings gilt dies nur für diejenigen Verbindungen, die im Ausland registriert wurden (in einigen Fällen auch im Rahmen von Online-Zeremonien) und sieht weder Heirats- oder Adoptionsrechte noch den Zugang zu Ehegatten vorbehaltenen Vorrechten vor. Das bedeutet, dass selbst jene Paare, deren Verbindungen anerkannt sind, weiterhin nicht heiraten, keine Kinder adoptieren oder bestimmte Ansprüche als Ehepartner geltend machen können, beispielsweise das Recht auf Besuche im Gefängnis.

Nichtsdestotrotz wäre der Entwurf – für den sich laut der Hongkonger Tageszeitung Ming Pao nur zwölf Abgeordnete öffentlich ausgesprochen haben – ein kleiner Fortschritt. Deshalb müsse die LGBTIQ*-Community pragmatisch sein, meint dey nichtbinäre Künstler*in Holok Chen. „Entweder wir akzeptieren einen diskriminierenden Vorschlag (...) oder wir riskieren, gar nichts zu haben“, sagte Chen, dey am 28. Juli vor einem Standesamt mit einer Performance auf die Problematik aufmerksam machte, gegenüber AFP.

× Erweitern Foto: May James / AFP Holok Chen

„Das absolute Minimum“

Der Gesetzentwurf wurde vorläufig geprüft und wird voraussichtlich nach der Sommerpause zur Debatte und Abstimmung an das 89-köpfige Parlament Hongkongs weitergeleitet.

Yan Ng, Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Dear Family Hong Kong, bedauerte die „halbe Maßnahme“. Gegenüber AFP forderte er die Regierung dazu auf, ein „inklusiveres System“ vorzuschlagen.

Ray Yeung, Regisseur des Films „Alles wird gut“ (2024), der die administrativen Herausforderungen für gleichgeschlechtliche Paare in Hongkong angesichts von Krankheit und Tod untersucht, sagte, er halte es für „unvernünftig“, dass die Regierung den parlamentarischen Prozess überstürzt. Aber „es ist besser als nichts“, räumte Yeung ein. „Wenn Ihr Partner krank ist oder im Sterben liegt, kann Ihnen (der Gesetzentwurf) bis zu einem gewissen Grad helfen; er bietet ein absolutes Minimum an Rechten.“

Seine Co-Autorin Kelley Loper, Professorin an der University of Denver in den USA, erklärte gegenüber AFP, dass der Gesetzentwurf „nur eine begrenzte Anzahl von Rechten gewährt“. Sie erwartet, dass „die Gerichte letztendlich entscheiden“ werden, dass der Entwurf „unzureichend“ und dessen Gesetzeslücken „verfassungswidrig“ seien.

Im Gegensatz dazu argumentiert die pekingfreundliche Abgeordnete Priscilla Leung, es gebe keinen Konsens über die Rechte von LGBTIQ*-Personen. Acht von zehn ihrer Wähler*innen hätten „starke Einwände“ gegen den Gesetzentwurf geäußert, so Leung. Eine Studie aus dem Jahr 2023 ergab jedoch, dass 60 Prozent der Einwohner*innen Hongkongs die Ehe für alle befürworteten (männer* berichtete).

× Erweitern Foto: Yan Zhao / AFP Hongkong Pride 2018

Petitionen

Jahrelange Planung und Geduld seitens der LGBTIQ*-Community mündeten in diesen einen Monat „chaotischer“ Diskussion, meint der Aktivist Sean Hau, ein weiterer Mitbegründer von Dear Family Hong Kong. „Das Problem hat sich vom Schneckentempo auf Raketengeschwindigkeit gesteigert“, so Hau. „Früher war die Mobilisierung sehr sichtbar, weil wir einen Raum hatten, in dem wir mit einem Megafon sprechen konnten … Das ist uns heute vielleicht nicht mehr möglich.“

Die Pride Parade in Hongkong fand erstmals offiziell im Jahr 2008 statt und Aktivist*innen führten einst ungehindert ihren Wahlkampf auf den Straßen durch. Doch nach Monaten massiver und teilweise gewalttätiger Demokratieproteste im Jahr 2019 ging Peking hart gegen die politischen Freiheiten in der chinesischen Finanzmetropole vor. Auch Künstler*in Holok Chen wurde während deren Performance streng von der Polizei beobachtet. Erst wenige Tage zuvor wurde Chen von Beamten wegen des Hissens einer Regenbogenflagge abgeführt.

× Erweitern Foto: May James / AFP Performance Holok Chen

Da es keine Kundgebungen gab, wandte sich die Community Online-Petitionen und Briefkampagnen zu, darunter eine, die vom Demokratieaktivisten Jimmy Sham initiiert wurde, der kürzlich eine Gefängnisstrafe wegen Subversion verbüßt hat, oder HKSpectrum, das seit 2021 mit jungen LGBTIQ*-Hongkonger*innen zusammenarbeitet. Gesundheits- und Sterberechte seien „nicht nur Themen für ältere Menschen. Auch junge Menschen werden zweifellos damit konfrontiert“, sagte Ash, ein Mitglied des Kollektivs.

Ein anderer Aktivist, Matthew, sagte gegenüber AFP, dass das Thema bei Teenagern in den sozialen Medien kaum Resonanz hervorruft. „Wir müssen mehr tun, um mehr Aufmerksamkeit darauf zu lenken“, sagte er. *AFP/sah