Hongkong: Regierungschef unterstützt Gesetz zugunsten von LGBTIQ*-Paaren

Trotz des Widerstands von pro-chinesischen Parteien hat der Hongkonger Regierungschef John Lee seine Unterstützung für einen Gesetzentwurf für begrenzte Rechte für gleichgeschlechtliche Paare deutlich gemacht. Die Regierung werde die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs respektieren, sagte Lee am 15. Juli.

Der Oberste Gerichtshof von Hongkong hatte die lokale Regierung angewiesen, ein „alternatives Rahmenwerk” für LGBTIQ*-Paare zu schaffen, nachdem er die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen im Jahr 2023 abgelehnt hatte mit der Begründung, dass eine Heirat nur „heterosexuellen Paaren“ vorbehalten sei. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in China nicht legal. Einer Umfrage von 2023 zufolge ist in Hongkong die Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehe in den vergangenen zehn Jahren auf 60 Prozent gestiegen.

Lees Regierung hatte Anfang des Monats einen Gesetzentwurf vorgelegt, der bestimmte Rechte für gleichgeschlechtliche Paare vorsieht, deren Ehen im Ausland registriert wurden. Die Nichtvorlage eines Alternativvorschlags könnte „gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen (...) Ein Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit wird schwerwiegende Folgen haben”, erklärte John Lee gegenüber Journalist*innen.

Während die im Hongkonger Parlament dominierenden Pro-Peking-Abgeordneten das Vorhaben kritisieren, geht LGBTIQ*-Aktivist*innen der Gesetzesentwurf nicht weit genug. Sie finden, der Entwurf, der nur Rechte bezüglich ärztlicher Fragen oder Rechte nach dem Tod eines Lebenspartners umfasst, nicht den Anforderungen des Gerichtshofs entspreche.

× Erweitern Foto: Ichiro Ohara / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP 28th anniversary of handover in Hong Kong Hongkongs Regierungschef John Lee Ka Chiu während einer Gedenkfeier zum 28. Jahrestag der Machtübergabe in Hongkong am 1. Juli 2025.

Hongkong ist eine Sonderverwaltungszone innerhalb Chinas. Seitdem Peking am 30. Juni 2020 das sogenannte nationale Sicherheitsgesetz erließ, geht die Zentralregierung mit Vorwürfen wie Separatismus, Aufruhr, Terrorismus oder Kollaboration mit dem Ausland gegen Kritiker*innen vor. Noch bis vor wenigen Jahren galt Hongkong als eine Bastion der Meinungsfreiheit in China.