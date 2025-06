Kick. Kill. Cure? Fortschritt in der HIV-Therapie

Ein medizinischer Meilenstein? Forschende in Australien haben ein Verfahren entwickelt, das mithilfe von mRNA-Technologie das HI-Virus im Körper sichtbar macht – und damit gezielt angreifbar.

Die stille Gefahr sichtbar machen

HIV hat eine gefährliche Superkraft: Es versteckt sich. Auch wenn moderne Therapien die Viruslast unter die Nachweisgrenze drücken, bleibt das Virus im Körper in sogenannten latenten Reservoirs erhalten – hauptsächlich in CD4⁺-T-Zellen. Diese infizierten Zellen befinden sich in einem Ruhezustand und bleiben für das Immunsystem praktisch unsichtbar. Wird die antiretrovirale Therapie (ART) abgesetzt, reaktiviert sich HIV – eine vollständige Heilung gilt daher bislang als nicht möglich.

Ein Team australischer Wissenschaftler*innen unter der Leitung von Prof. Damian Purcell von der Universität Melbourne hat nun ein Verfahren vorgestellt, das dieses Unsichtbarkeitsspiel durchbricht: Mit einer neuartigen mRNA-Technologie gelingt es ihnen, ruhende HIV-Zellen zu reaktivieren und damit für das Immunsystem sichtbar zu machen.

„Wir waren überwältigt von dem Unterschied wie Tag und Nacht - vorher funktionierte es nicht, und dann ging es plötzlich doch. Und wir saßen alle da und staunten: ‚Wow‘“, erklärt das Forschungsteam gegenüber The Guardian.

Ein alter Bekannter: mRNA

Die Technologie, die während der COVID-19-Pandemie durch Impfstoffe von BioNTech und Moderna bekannt wurde, wird in diesem Ansatz neu eingesetzt. Statt Antigene zu kodieren, sorgt die modifizierte mRNA dafür, dass HIV-infizierte Zellen virale Proteine produzieren – quasi ein „Leuchtfeuer“, das dem Immunsystem die betroffenen Zellen anzeigt. Kombiniert mit Immuntherapien oder anderen Strategien könnte dieser Schritt ein entscheidender Baustein für eine funktionelle Heilung sein.

In Fachkreisen nennt man dieses Prinzip „Kick and Kill“:

Kick: Die ruhenden HIV-Reservoirs werden geweckt.

Kill: Das eigene Immunsystem oder eine therapeutische Intervention zerstört die nun sichtbaren Zellen.

Was ist daran neu?

Der „Kick“ war bisher die größte Hürde in der HIV-Heilungsforschung. Frühere Versuche, latente Viren zu aktivieren, waren oft zu unspezifisch oder zu schwach. Die neue mRNA-Methode soll hingegen präzise, effizient und sicher sein – und nutzt dabei Lipid-Nanopartikel (LNP), um die mRNA gezielt in die gewünschten Zellen zu schleusen.