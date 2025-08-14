Ehegleichstellung vor Gericht – schon wieder

× Erweitern Grafik: ChatGPT

Fast genau zehn Jahre nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, das gleichgeschlechtlichen Paaren landesweit das Recht auf Ehe sicherte, versucht eine alte Bekannte, das Rad der Zeit zurückzudrehen: Kim Davis. Die ehemalige Standesbeamtin aus Rowan County, Kentucky, wurde 2015 weltweit bekannt, als sie sich weigerte, Heiratsurkunden für gleichgeschlechtliche Paare auszustellen – selbst nach einem klaren Gerichtsbeschluss.

Vom Amtsstempel ins Gefängnis

Im Juni 2015 entschied der Supreme Court im Bürgerrechtsurteil Obergefell v. Hodges, dass gleichgeschlechtliche Paare in allen Bundesstaaten das verfassungsmäßige Recht auf Eheschließung haben. Mit einer knappen 5:4-Mehrheit stellte das Gericht klar: Die Ehe ist ein Grundrecht, das nicht aufgrund der Geschlechtskonstellation verweigert werden darf. Kim Davis stellte sich offen gegen dieses Urteil, berief sich auf ihre religiösen Überzeugungen – und ignorierte die Anweisung eines Bundesgerichts, Ehelizenzen auszustellen.

Die Folge: Davis verbrachte fünf Tage in Haft wegen Missachtung des Gerichts. Für viele Konservative wurde sie zur Märtyrerfigur, für LGBTIQ*-Aktivist*innen zum Symbol staatlicher Diskriminierung.

Die juristische Aufarbeitung zog sich über Jahre: 2022 urteilte ein Gericht, dass Davis die verfassungsmäßigen Rechte mehrerer Paare verletzt habe. 2023 sprach eine Jury einem betroffenen Paar 100.000 US-Dollar Schadenersatz zu. Anfang 2025 summierten sich die Zahlungen einschließlich Anwaltskosten auf etwa 360.000 US-Dollar.

Der neue Vorstoß

Im Juli 2025 reichte Davis – vertreten durch die ultrakonservative Kanzlei Liberty Counsel – erneut eine Petition beim Obersten Gericht ein. Ihr Ziel: Obergefell v. Hodges aufheben oder neu verhandeln. Sie bezeichnet das Urteil als „legal fiction“ und argumentiert, es verletze ihre Religions- und Meinungsfreiheit nach dem Ersten Verfassungszusatz.

„Kim Davis hat nie beabsichtigt, jemandes Rechte zu verletzen, sondern wollte ihrem Verständnis von Gottes Gesetz folgen“, so ihre Anwälte. William Powell, Anwalt eines der Paare, widerspricht: Die Argumentation sei „juristisch haltlos“ und werde voraussichtlich scheitern.

Ein Teil einer größeren Strategie

Der Vorstoß von Davis ist kein isolierter Fall. In mehreren US-Bundesstaaten – darunter Idaho, Montana und Michigan – wurden in diesem Jahr symbolische Resolutionen eingebracht, die Obergefell ablehnen. Rechtlich sind diese Beschlüsse zwar wirkungslos, aber sie senden ein deutliches politisches Signal.

Auch religiöse Organisationen wie die Southern Baptist Convention haben öffentlich erklärt, die Ehegleichstellung rückgängig machen zu wollen. Der Vergleich zur Aufhebung von Roe v. Wade 2022, die das bundesweite Abtreibungsrecht beendete, drängt sich auf: Auch damals begann die Entwicklung mit gezielten Einzelverfahren und politischen Vorstößen auf Landesebene.

Was schützt der Respect for Marriage Act?

Selbst wenn der Supreme Court Obergefell kippen sollte, gäbe es ein rechtliches Sicherheitsnetz: Der Respect for Marriage Act (2022) verpflichtet Bund und Bundesstaaten, gültig geschlossene gleichgeschlechtliche und „interrassische“ Ehen anzuerkennen – unabhängig davon, in welchem Bundesstaat sie geschlossen wurden.

Wichtig: Der RFMA garantiert die Anerkennung bestehender Ehen, nicht aber, dass alle Bundesstaaten künftig neue Lizenzen ausstellen müssten. In einem Worst-Case-Szenario könnten Paare gezwungen sein, für ihre Eheschließung in einen anderen Bundesstaat zu reisen.

Ausblick

Laut aktuellen Umfragen von Gallup und PRRI liegt die Unterstützung für die Ehegleichstellung in den USA bei rund 67–69 % – hoch, aber unter dem Höchststand früherer Jahre. Die Zustimmung ist stark parteipolitisch gespalten: Unter Demokraten ist sie fast universell, unter Republikanern deutlich niedriger.

Verfassungsrechtler*innen sehen die Chancen, dass der Supreme Court Davis’ Antrag annimmt, als gering an. Obergefell gilt als gefestigtes Präzedenzurteil, und das Gericht hatte bereits 2020 einen ähnlichen Antrag abgelehnt.