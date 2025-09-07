Kostet dieser Impfstoff-Stopp Millionen Menschenleben?

× Erweitern Foto: Andrew Harnik I Getty Images I AFP Robert F. Kennedy Junior, US-Gesundheitsminister

Ein politisches Erdbeben erschüttert die globale Gesundheitswelt, und die Schockwellen treffen auch die queere Community. Die US-Regierung unter Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat einen radikalen Schnitt vollzogen, der nicht nur die Vorsorge gegen zukünftige Pandemien zunichtemacht, sondern auch die jahrzehntelange Hoffnung auf einen HIV-Impfstoff zu Grabe tragen könnte. Es ist eine Entscheidung, die von führenden Wissenschaftlern als die „gefährlichste Entscheidung im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ seit 50 Jahren bezeichnet wird und eine Katastrophe für den globalen Kampf gegen AIDS darstellt.

Der doppelte Todesstoß für die HIV-Forschung

Die Regierung Kennedy streicht nicht nur pauschal fast 500 Millionen US-Dollar für die zukunftsweisende mRNA-Impfstoff-Forschung, sondern legt damit gezielt die Axt an die Wurzeln der HIV-Prävention. Die Begründung des Ministers, die mRNA-Technologie sei unwirksam und riskant, wird von der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft als „unbestätigt und fadenscheinig“ sowie als politisch motivierte Desinformationskampagne vom Tisch gefegt.

Für die HIV-Forschung ist dies ein doppeltes Todesurteil:

Angriff auf die Plattform: Die mRNA-Technologie galt als der vielversprechendste Schlüssel für einen HIV-Impfstoff. Ihre Flexibilität ist ideal, um das Immunsystem gegen das extrem wandelbare HI-Virus zu „trainieren“ und die so wichtigen, breit neutralisierenden Antikörper zu erzeugen. Ohne die mRNA-Plattform fehlt das entscheidende „Wie“ in der Impfstoffentwicklung.

Gleichzeitig wurde die Finanzierung für die „Consortia for HIV/AIDS Vaccine Development" (CHAVD) beendet – die Denkfabriken, die das „Was", also die Wirkstoffe für einen potenziellen Impfstoff, entwerfen.

Diese Zangenbewegung enthauptet strategisch die fortschrittlichsten HIV-Impfstoffprogramme der Welt. Ein vielversprechender Forschungspfad, der Millionen Hoffnung bot, droht nicht aus wissenschaftlichen, sondern aus rein ideologischen Gründen im Nichts zu enden.

Globale Schockwellen: Südafrika vor dem Kollaps

Die Auswirkungen dieses wissenschaftsfeindlichen Kurses sind weltweit spürbar, am dramatischsten jedoch in Südafrika. Das Land, das eine erstklassige Forschungsinfrastruktur im Kampf gegen HIV und Tuberkulose aufgebaut hat, war massiv von US-Geldern abhängig. Nun steht das System vor dem Kollaps: Wichtige klinische Studien wurden bereits abgebrochen, hochqualifizierte Wissenschaftler stehen vor der Entlassung und das über Jahre aufgebaute Vertrauen in den betroffenen Bevölkerungsgruppen ist zerstört.

In einer beispiellosen Rettungsaktion haben die südafrikanische Regierung, die Bill & Melinda Gates Foundation und der Wellcome Trust ein Notfallpaket geschnürt, um den totalen Zusammenbruch abzuwenden. Es ist ein klares Zeichen: Die Welt beginnt, sich für eine Zukunft ohne die USA als verlässlichen Partner in der globalen Gesundheit zu wappnen.

Heuchlerische „America First“-Politik

In einem an Zynismus kaum zu überbietenden Schachzug kündigte dieselbe US-Regierung an, den Zugang zum HIV-Präventionsmedikament Lenacapavir im Ausland zu finanzieren – ein hochwirksames Medikament, das nur zwei Injektionen pro Jahr erfordert. Dies wird als Erfolg der „America First“-Agenda verkauft.

Doch die bittere Wahrheit ist: Diese Initiative ist eine reine PR-Maßnahme. Sie fördert ein einzelnes, in den USA hergestelltes Produkt, während gleichzeitig die komplexen, langfristigen und nachhaltigen Investitionen in Forschung (wie CHAVD), globale Verteilungsmechanismen (wie Gavi) und lokale Gesundheitssysteme (wie PEPFAR) systematisch demontiert werden. Man verteilt ein Pflaster, während man dem Patienten die lebenswichtige Blutversorgung kappt.