Männer, Muskeln, Männlichkeit

Einer von ihnen ist Eddie Williams. Unter der Woche arbeitet der 190-Kilo-Koloss aus Australien als Lehrer, an Wochenenden tritt er als Hochzeitssänger auf. Sein Ziel: der stärkste Mann der Welt zu werden. „Viele denken, wir seien wütende Typen, die einfach nur Gewichte schleudern wollen. Dabei kann man auch fröhlich und freundlich sein – und trotzdem stark“, erklärt Williams nach einer schweißtreibenden Disziplin, bei der tonnenschwere Steine gestemmt werden.

Ein Feld voll Vielfalt

Die Athleten in Sacramento beeindrucken mit massiven Oberkörpern, muskulösen Armen und Oberschenkeln wie Baumstämme. Doch neben der physischen Kraft eint sie vor allem eines: der Wille, gängige Vorstellungen über Kraft und Männlichkeit zu hinterfragen. So auch Rob Kearney, selbsternannter „stärkster schwuler Mann der Welt“, der mit regenbogenfarbenem Bart und Haaren nicht nur auffällt, sondern auch Haltung zeigt. „Stärke bedeutet nicht nur, wie viel Gewicht man heben kann“, sagt Kearney. „Stärke zeigt sich darin, wie man sich gibt, wie man andere unterstützt.“

Mitchell Hooper, Titelträger von 2023 und studierter Sportphysiologe, ergänzt: „Viele halten uns für ungebildete Fleischberge. Aber viele von uns haben Hochschulabschlüsse. Wir tun das nicht aus Eitelkeit, sondern weil wir uns selbst herausfordern wollen.“

Zwischen Muskelaufbau und Schmerz

Um solche Leistungen zu vollbringen, sind Disziplin, Konzentration – und eine Menge Kalorien – gefragt. Rayno Nel, Maschinenbauingenieur und Neuling im Wettkampf, konsumiert täglich rund 6.000 Kalorien, größtenteils aus Fleisch und Gemüse. Auch der kanadische Kraftprotz Hooper betont, dass der Preis für diese Stärke hoch sei: „Man wacht jeden Tag mit Schmerzen auf, passt nirgendwo rein, schwitzt ständig.“ Und doch überwiege das Positive: Applaus, Anerkennung und die tiefe Verbindung unter den Athleten.

× Erweitern Foto: AFP/ Robyn Beck

Ein historischer Sieg für Südafrika

In einem der spannendsten Finals der Wettbewerbsgeschichte sicherte sich der 30-jährige Südafrikaner Rayno Nel bei seinem Debüt den Titel des World’s Strongest Man 2025. Mit insgesamt 47 Punkten setzte er sich hauchdünn vor den dreifachen Champion Tom Stoltman aus Schottland durch, der mit 46,5 Punkten den zweiten Platz belegte. Nel, ein ehemaliger Rugbyspieler, beeindruckte durch konstante Leistungen in allen Disziplinen, darunter ein 490-kg-Deadlift und eine beeindruckende Zeit von 30,17 Sekunden beim Atlas Stones-Event. Tom Stoltman zeigte ebenfalls eine starke Leistung, insbesondere beim Atlas Stones-Event, wo er alle fünf Steine in 31,76 Sekunden bewältigte. Dennoch reichte es nicht, um Nel zu überholen.

Eddie Williams, der australische Lehrer und Sänger, erreichte bei seinem ersten Finaleinzug den 10. Platz mit insgesamt 20,5 Punkten. Besonders hervorzuheben ist seine Leistung beim Hercules Hold, wo er mit 82,14 Sekunden nicht nur den ersten Platz belegte, sondern auch einen neuen Rekord aufstellte.

Zwischen Mythos und Menschlichkeit