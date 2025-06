„Make America Gay Again“ – WorldPride-Parade vor Trumps Haustür

Regenbogenfahnen fluteten am Wochenende die Straßen der US-Hauptstadt Washington DC, als Tausende Demonstrierende bei der WorldPride-Parade für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgten.

Die Parade markiert das 50. Jubiläum der Pride-Veranstaltungen und ist gleichzeitig der jährliche WorldPride, der noch mehr internationale Teilnehmer*innen anzieht und dieses Jahr in der US-Hauptstadt Washington DC stattfindet – nur einen Steinwurf vom Weißen Haus und damit von einem Präsidenten entfernt, der offenbar entschlossen ist, die hart erkämpften Rechte der LGBTIQ*-Community sukzessive zurückzufahren.

Thank you to everyone who joined us in the Pride Parade today—let's keep the celebrations going. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/hf980RlEDs — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) 7. Juni 2025 Muriel Bowser, Bürgermeisterin von Washington, DC, bedankte sich auf X für eine tolle WorldPride-Parade.

„Wir müssen dieser Regierung einfach zeigen, dass wir vereint sind und uns nicht unterkriegen lassen“, sagte Amy Froelich, eine 46-jährige Künstlerin und Lehrerin, gekleidet in einen regenbogenfarbenen Overall. „Wir müssen unseren Brüdern und Schwestern und unserer Transgender-Gemeinschaft beistehen“, sagte sie, während sie neben ihrer Frau auf grünen Stühlen in der Nähe der Startlinie einer großen Parade saß, die den Höhepunkt wochenlanger Feierlichkeiten markierte. „Alle unsere Gesetze und alle Schutzmaßnahmen, für die wir so hart gekämpft haben, werden rückgängig gemacht.“

Seit seiner Rückkehr an die Macht im Januar haben Donald Trump und seine Regierung die in den letzten Jahrzehnten errungenen LGBTIQ*-Rechte zurückgenommen, insbesondere die der trans Community.

Die amerikanische trans Schauspielerin Laverne Cox, bekannt für ihre Rolle in der Serie „Orange is the New Black“, sprach zu den Menschen an der Startlinie der Parade. „Ich wusste, dass ich hier sein muss, umgeben von meiner Community, weil ihr mir so viel Hoffnung gebt“, so Cox. „Ich habe kein Vertrauen in unsere Regierung ... aber ich habe Vertrauen in euch“, rief die Schauspielerin in die Menge.

„Große dunkle Wolke“

Ein paar Meter entfernt, auf dem Dach des ersten Busses der Parade stehend, winkte Yasmin Benoit der Menge zu. Sie ist aus Großbritannien angereist um ihre Unterstützung für die US-amerikanische LGBTIQ*-Community zu zeigen.

„Wir stehen gerade buchstäblich vor Trumps Haustür, und ich bin mir sicher, dass er davon nicht begeistert ist“, sagte die 28-jährige Aktivistin gegenüber AFP. Benoit berichtete, dass sie bei ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten von der Grenzpolizei festgehalten worden sei, aber schließlich einreisen durfte. „Es ist definitiv nicht der einfachste Ort, um dorthin zu kommen, aber ich finde, dass es gerade deshalb umso wichtiger ist, es zu versuchen“, sagte sie.

Foto: Amid Farahi / AFP WorldPride 2025

Die Politik von Trump beschäftigt viele Teilnehmer*innen des diesjährigen Festivals. „Seit seiner Wahl hängt wirklich eine große dunkle Wolke über uns“, sagte Ginny Kinsey, die mit einer Freundin im Schatten saß. Ihre Frau habe als Bundesbeamtin gearbeitet, sei aber aufgrund von Kürzungen der staatlichen Mittel gezwungen gewesen, den Beruf zu wechseln. „Meine Frau hat gerade ihren Job in der Regierung gewechselt und beschlossen, sich an ihrem neuen Arbeitsplatz nicht zu outen, wie sie es an ihrem vorherigen Arbeitsplatz getan hat“, sagte sie. „Die Menschen verstecken sich einfach wieder.“

„Unfair“

Bill George, 74, der sich unter der sengenden Sonne Washingtons mit seinem Fächer abkühlte, sagte, er sei gekommen, „um zu feiern, wer wir sind“. „Wir sind genauso menschlich wie alle anderen auch.“

Der Rentner, der sich 1975 geoutet hat, hat im Laufe der Jahre an zahlreichen Demonstrationen für LGBTIQ*-Rechte sowie für Menschenrechte und Bürgerrechte teilgenommen. „Konservatismus ist eine Welle, die uns gerade wieder angreift“, sagte er gegenüber AFP und fügte hinzu, dass er wütend auf die Trump-Regierung sei.

„Wir werden gegen alles protestieren, was er tut und was wir für unfair halten.“

Foto: Amid Farahi / AFP US-RIGHTS-LGBTQ-PRIDE-PARADE „Make America Gay Again" (WorldPride 2025)

Die nächste WorldPride 2026 findet planmäßig in Amsterdam statt. *AFP/sah