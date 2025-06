Mexiko Stadt hisst monumentale menschliche Pride-Flagge

In Mexiko ließ Clara Brugada Molina, Regierungschefin der Hauptstadt Mexiko City, eine monumentale menschliche Pride-Flagge auf dem zentralen Platz Zócalo hissen – als Zeichen für Vielfalt, den Kampf gegen Diskriminierung und die Achtung von Menschenrechten.

Tausende Menschen versammelten sich am 22. Juni auf dem Zócalo, dem größten zentralen Platz in Mexiko City, um mit Regenschirmen in den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett eine riesige Pride-Flagge zu formen. Über 6000 Menschen sollen sich an der Aktion beteiligt haben, zu der die Regierungschefin der Hauptstadt Clara Brugada Molina von der linken Morena-Partei aufgerufen hatte.

× Somos y seguiremos siendo una ciudad de libertades, donde ninguna identidad será negada y ninguna forma de amar será motivo de exclusión o violencia. Asumimos con responsabilidad el compromiso de construir una ciudad más justa, igualitaria y humana, donde cada persona viva con… pic.twitter.com/WyuODg6nVv — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) 23. Juni 2025 Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von X zu.

Mit diesem Akt im Pride-Monat wollte Brugada Molina ihr Engagement für die Achtung und den Schutz von Grund- und Menschenrechten bekräftigen. Auf X schrieb sie:

„Wir sind und bleiben eine Stadt der Freiheit, in der keine Identität geleugnet wird und keine Form der Liebe ein Grund für Ausgrenzung oder Gewalt ist. Wir übernehmen verantwortungsvoll die Verpflichtung, eine gerechtere, gleichberechtigtere und menschlichere Stadt aufzubauen, in der jeder Mensch ein erfülltes Leben führen kann, ohne Angst davor zu haben, wer er ist. Das monumentale Bild, das wir heute mit unseren Körpern und Farben bilden, ist eine klare Botschaft: Dies ist die Hauptstadt der Vielfalt und des Friedens, sie ist eine #CapitalConOrgullo [Hauptstadt mit Stolz] und eine #CapitalDeLaTransformación [Hauptstadt der Veränderung].“

× ¿Viste cómo se pintó de orgullo el corazón de la Ciudad de México? 🌈



Más de cinco mil paraguas llenaron el Zócalo para formar la #BanderaMonumental más grande del mundo, ondeando con fuerza entre colores, lluvia y emoción.



La jefa de @GobCDMX, @ClaraBrugadaM, reafirmó que… pic.twitter.com/5D1OLPhvIJ — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) 22. Juni 2025 Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von X zu.

Echter Veränderungswunsch oder Rainbow Washing?

Während sich die Obersten der Stadt für ihren Einfall feiern lassen, kritisieren LGBTIQ*-Aktivist*innen den rein symbolischen Charakter der Veranstaltung.

„Die bunten Flaggen symbolisieren unsere Existenz; schützen Sie diese Farben durch Ihr tägliches Handeln“,

prangerte der Aktivist Alaín Pinzón auf X an. Pinzón ist Leiter der Bürgerorganisation VIHveLibre, einer Nichtregierungsorganisation, die HIV-bezogene Dienstleistungen anbietet und Aufklärung über HIV betreibt, um die Stigmatisierung HIV-positiver Menschen einzudämmen.

× Se acabó la semana y ya salimos de la paquetería 🙌🏾✨😊 aquí andamos amix, siempre trabajando ❤️‍🔥🌞 ¡No están solxs! pic.twitter.com/wJ7iuYcZd1 — Alaín Pinzón (@Alainwho) 14. Juni 2025 Alaín Pinzón ärgert sich über die Regierungschefin. Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von X zu.

Alaín Pinzón schrieb, es passe nicht zusammen, dass Clara Brugada Ansprüche erhebe, zeitgleich aber keine Verbesserungen für die Community in den Bereichen Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Mobilität schaffe. Er forderte Clara Brugada auf, konkrete Maßnahmen einzuleiten, die der Community wirklich zugutekommen, und sie auch umzusetzen.

Auch Victoria Sámano von LLECA (Listening to the Street) kritisierte die Aktion. Die Community wolle echte Rechte und keine symbolische Präsenz.

„Während sie beschließen, eine Flagge auf dem Zócalo zu machen, um inklusiv zu erscheinen, gibt es Dutzende von Trans-Frauen in CDMX, die auf der Straße leben“,

wird die Aktivistin und Gründerin der Bürgervereinigung LLECA auf e-consulta.com zitiert. LLECA ist ein zivilgesellschaftliches Kollektiv, das sich für obdachlose Frauen und LGBTIQ*-Personen, insbesondere Sexarbeiterinnen und trans* Frauen, einsetzt.