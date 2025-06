Nicht krank, nur müde

Sie stehen auf Bühnen, posieren auf Magazincovern und haben Millionen Follower:innen: Trans Stars wie Laverne Cox (links), Kim Petras (mittig) oder Elliot Page (rechts) sind längst Teil der globalen Popkultur. Doch während ihre Gesichter um die Welt gehen, kämpfen unzählige andere trans Menschen im Verborgenen – nicht um Rollen oder Grammys, sondern um medizinische Versorgung, rechtliche Anerkennung und Sicherheit im Alltag.

Eine neue Studie zeigt, wie groß diese Lücke wirklich ist: Laut dem kürzlich veröffentlichten „Health and Wellbeing“-Bericht der 2022 U.S. Transgender Survey (USTS) hat fast die Hälfte aller trans und nichtbinären Personen in den USA im vergangenen Jahr Diskriminierung im Gesundheitswesen erlebt. Die weltweit größte trans Studie ihrer Art offenbart eine stille Gesundheitskrise – geprägt von Angst vor Ärzt*innen, verweigerten Leistungen und chronischer psychischer Belastung

Ein Viertel der Befragten gab an, im vergangenen Jahr trotz medizinischen Bedarfs keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen zu haben – aus Angst vor schlechter Behandlung. Wer sich dennoch in ärztliche Hände begab, wurde häufig enttäuscht: Nahezu jede zweite Person berichtete von transfeindlichen Erfahrungen – etwa durch Fehlgeschlechtung, respektlose Sprache oder sogar grobe körperliche Behandlung.

„Diese Ergebnisse sind kein medizinisches, sondern ein gesellschaftliches Alarmsignal“, sagt Rodrigo Heng-Lehtinen vom National Center for Transgender Equality (NCTE), das die Studie verantwortet hat.

Größte Trans-Umfrage der Welt

Mit über 92.000 Teilnehmenden ist die USTS die bisher umfassendste Erhebung zu den Lebensrealitäten von trans und nichtbinären Menschen. Der aktuelle Fokusbericht befasst sich mit psychischer Gesundheit, Zugang zu medizinischer Versorgung und Erfahrungen im Umgang mit Ärzt*innen und Versicherungen.

Besonders besorgniserregend: Mehr als ein Drittel der Befragten zeigte Symptome schwerer psychischer Belastung – das entspricht etwa dem Vierfachen des nationalen Durchschnitts. Die Ursachen dafür liegen laut Bericht nicht in der Geschlechtsidentität selbst, sondern in gesellschaftlichen Belastungsfaktoren wie Diskriminierung, sozialer Ausgrenzung und familiärer Ablehnung. Die Langzeitfolgen solcher Belastungen auf queere Gesundheit sind gut dokumentiert.

Vertrauen in Ärzt:innen? Für viele keine Option

Auch das medizinische System bietet für viele keine Sicherheit. Etwa ein Viertel der Befragten berichtete, dass ihre Versicherung Leistungen wie Hormonbehandlungen, geschlechtsangleichende Operationen oder sogar Routineuntersuchungen verweigerte – allein aufgrund ihrer Geschlechtsidentität.

Gleichzeitig gab die Hälfte an, im Kontakt mit Ärzt*innen mindestens eine Form transfeindlicher Diskriminierung erlebt zu haben. Damit wird der Gang zur Ärztin oder zum Arzt für viele zu einer Belastungsprobe – mit potenziell lebensgefährlichen Folgen. Wie queere Menschen systematisch unterversorgt bleiben, ist kein US-spezifisches Problem.

Behörden, Ausweise, Polizei: Alltag unter Druck

Die Belastung beschränkt sich nicht auf das Gesundheitssystem. Knapp die Hälfte aller Befragten gab an, dass sie sich in einer Notsituation nicht an die Polizei wenden würden – aus Angst vor Diskriminierung oder Gewalt. Auch mit Behörden kommt es regelmäßig zu Problemen: Viele verfügen über Ausweise, die nicht ihren Namen oder ihr Geschlecht widerspiegeln – was im Alltag zu Belästigung, Ausschluss oder sogar Übergriffen führt.

Affirmative Medizin wirkt – wenn sie zugänglich ist

Trotz aller Hürden zeigt der Bericht auch, wie deutlich sich affirmierende medizinische Maßnahmen positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Nahezu alle Befragten, die Hormontherapie erhielten, berichteten von einer gesteigerten Lebenszufriedenheit. Auch nach geschlechtsangleichenden Operationen oder der sozialen Transition fühlten sich die allermeisten besser mit sich und ihrem Leben.

In Zeiten, in denen konservative US-Bundesstaaten wie Texas oder Florida mit Gesetzesinitiativen gezielt versuchen, diese Art der Versorgung einzuschränken oder zu verbieten, sind diese Zahlen ein deutliches Signal: Affirmative Medizin wirkt – und sie rettet Leben.

„Trans Menschen wissen selbst am besten, was sie brauchen. Es liegt an uns, endlich hinzuhören – und zu handeln“, sagt Rodrigo Heng-Lehtinen vom NCTE.