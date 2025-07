Noch mehr Pride ... in Amsterdam, London und Chenevelles!

Von den Grachten Amsterdams über die Felder Frankreichs bis in die Straßen Londons: Drei ganz unterschiedliche Pride-Events setzten am Wochenende ein kraftvolles Zeichen für Sichtbarkeit, Widerstand und queeres Leben – urban wie ländlich.

Pride March Amsterdam

Tausende Menschen versammelten sich am Samstag zum Pride-Marsch in Amsterdam, in einer ebenso festlichen wie politischen Atmosphäre. In gewagten, farbenfrohen Outfits zogen die Demonstrierenden gut gelaunt durch einen Teil der Innenstadt und trugen Regenbogenfahnen und Plakate mit Aufschriften wie „Make America Gay Again“ oder „Protect the dolls“ – ein Slogan, der zum Schutz von trans* Frauen aufruft.

Die Demo markierte den Beginn der Pride-Woche in der niederländischen Hauptstadt, die von Festlichkeiten und kulturellen Veranstaltungen geprägt ist und am kommenden Wochenende mit einer gigantischen Parade auf den Grachten ihren Höhepunkt finden wird. „Wir haben eine unglaubliche Pride, weil sie auf den Grachten stattfindet, das ist etwas ganz Besonderes”, schwärmt Ben Thomas, Amsterdamer Gewinner des Titels Mister Bear 2024. Aber der Marsch sei nicht nur ein Fest, betont der 44-Jährige, der als Erzieher mit jungen Geflüchteten arbeitet: „Wir sind hier, um gleichberechtigte Bürger zu sein. Wir sind hier für unsere Rechte!“

„Es ist wichtig, hier zu sein, sich zu zeigen“, sagt Dani van Duin, eine Informatikerin, die sich als lesbisch identifiziert, gegenüber AFP. „ Bei allem, was derzeit in der Welt passiert, wird es wirklich beängstigend, vor allem in den Vereinigten Staaten”, fügt sie hinzu. „Auch hier wird es langsam schwieriger. Die Leute wiederholen nur noch die Hassreden der Rechten und denken nicht mehr selbstständig nach”, beklagt die 44-Jährige.

Für Lina van Dinther, eine 21-jährige Studentin, die mit zwei Freunden zur Demonstration gekommen ist, ist der Marsch eine Gelegenheit, ihre trans* Identität zu feiern und „hoffentlich auch die Situation von Transgender-Personen in den Niederlanden zu verbessern“.

× 1 von 4 Erweitern Foto: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP × 2 von 4 Erweitern Foto: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP × 3 von 4 Erweitern Foto: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP × 4 von 4 Erweitern Foto: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP Prev Next

London Trans+ Pride 2025

In London gingen The Guardian zufolge mehr als 100.000 Menschen beim London Trans+ Pride 2025 am Samstag auf die Straßen, was es nach Angaben der Organisatoren zum größten Event dieser Art weltweit machte.

Das Motto der Veranstaltung lautete „Existenz und Widerstand“ als Reaktion auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs im April, wonach die rechtliche Definition einer Frau auf dem biologischen Geschlecht basiert.

× 1 von 4 Erweitern WIKTOR SZYMANOWICZ NurPhoto via AFP × 2 von 4 Erweitern WIKTOR SZYMANOWICZ NurPhoto via AFP × 3 von 4 Erweitern WIKTOR SZYMANOWICZ NurPhoto via AFP × 4 von 4 Erweitern WIKTOR SZYMANOWICZ NurPhoto via AFP Prev Next

Fiertes Rurales, la Pride des Champs

Im französischen Dorf Chenevelles (Vienne) ging am Samstag eine etwas andere Pride-Veranstaltung vonstatten – inmitten von Sonnenblumen und glitzernden Traktoren zogen laut Radio France rund 5.000 Menschen beim Fiertes Rurales (Country Pride) durch die Felder, um die LGBTIQ*-Community auf dem Land sichtbar zu machen und das Bewusstsein für Hass und Diskriminierung gegen Queers in ländlichen Gebieten zu schärfen. *AFP/sah