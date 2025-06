Oben ohne aus Protest

Die 67-jährige Anne Isabella Coombes lebt in Reading, England, und ist seit 30 Jahren Mitglied des örtlichen Schwimmvereins. Kürzlich nahm sie an den Cornwall County Masters Championships teil, und das oben ohne. Als Zeichen des Protests. Denn Coombes, die trans* ist, wurde gezwungen, bei dem Wettkampf gegen Männer anzutreten, und so schuf sie nackte Tatsachen und trug die gleiche Badehose wie die Männer.

Anne Isabella Coombes ist seit 30 Jahren Mitglied des Reading Swimming Club. Vor fünf Jahren begann sie im Alter von 62 Jahren mit ihrer Transition. Im Jahr 2022 beantragte Coombes, zum ersten Mal als Frau schwimmen zu dürfen. Nachdem sie Informationen und Details zu ihrer Geschlechtsumwandlung vorgelegt hatte, entschied Swim England, dass sie 2023 bei einem Masters-Wettkampf in Sheffield als Frau antreten darf. Coombes wurde Zweite.

Im September 2023 führte Swim England jedoch neue Vorschriften ein, die nur noch zwei Kategorien vorsahen: Frauen und „offen”, woraufhin Coombes bis 2025 an keinem Schwimmwettkampf mehr teilnahm, bis sie sich zum offenen Protest entschloss.

„Ich habe sie gefragt, welche Kleidung ich tragen soll, da es Regeln gibt, wie viel Stoff man am Körper tragen darf“, wird Coombes gegenüber der Zeitung Reading Chronicle zitiert. „Sie bestätigten, dass ich trotz der Teilnahme am Wettkampf mit den Männern einen Badeanzug für Frauen tragen muss, was mich als Transgender-Frau outet.“ „Ich erklärte der Person am Telefon, dass sie das nicht tun dürfen, und sie hatte darauf keine Antwort.“

Coombes sagte, mit ihrem Protest versuche sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Regelung „nicht durchdacht“ ist und nur trans* Personen betrifft, sonst niemanden. „Viele sagen, ich sollte nur gegen Männer antreten, weil ich einen Männervorteil habe, aber das ist einfach nicht der Fall“, so Coombes.

„Mit diesem Protest möchte ich klarstellen, dass Transgender-Personen im Sport keine Bedrohung darstellen. Wir gewinnen nicht alles, und wenn wir damit anfangen würden, wäre ich die Erste, die andere Optionen diskutieren würde. Im Moment ist das kein Thema.“

Existenz ist Widerstand

Am 16. April 2025 entschied der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, dass trans* Frauen im Rahmen der Gleichstellungsgesetze nicht mehr unter die gesetzliche Definition von „Frauen” fallen.

Die Entscheidung führte zu Protesten im ganzen Land, unter den Demonstrierenden war auch Anne Isabella Coombes. Während einer Demo rief die 67-Jährige die trans* Community zum Handeln auf. „Die meisten Transgender-Personen wollen einfach nur ihr Leben leben und als das Geschlecht behandelt werden, das sie sind“, sagte sie.

„Aber leider müssen wir angesichts der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aufstehen und sagen: Ich bin trans, ich existiere, und ihr werdet mich nicht zum Schweigen bringen. Existenz ist Widerstand.“

Coombes wurde inzwischen von Swim England mitgeteilt, dass sie, wenn sie zu einem Wettkampf erscheint und beabsichtigt, eine Badehose zu tragen, nicht im Voraus mit dem Schiedsrichter sprechen muss, um dessen Zustimmung einzuholen, aber es liegt in seinem Ermessen, sie zu disqualifizieren.

„Die Entscheidung, ob das Zeigen meiner Brüste ‚gutem moralischen Geschmack‘ entspricht oder ob ich sie bedecken muss, damit ‚die am Wettkampfschwimmen Beteiligten angemessen geschützt sind‘, ist eine völlig subjektive Entscheidung des Schiedsrichters“, sagte Coombes.