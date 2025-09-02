Papst Leo winkt 🌈 – die Dogmen bleiben

Papst Leo XIV. traf sich am 1. September mit James Martin, einem der prominentesten Verfechter einer stärkeren Einbeziehung von LGBTIQ*s in die katholische Kirche. Nach Angaben Pater Martins will Leo die Politik der „Offenheit von Papst Franziskus gegenüber LGBTQ-Menschen“ fortsetzen.

× Dear friends: I was honored and grateful to meet with the Holy Father @Pontifex this morning in an audience in the Apostolic Palace, and moved to hear the same message I heard from Pope Francis on LGBTQ Catholics, which is one of openness and welcome. I found Pope Leo to be… pic.twitter.com/T83ezC0f9h — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) 1. September 2025

Herzliche Audienz im Apostolischen Palast

Papst Leo XIV. begrüßte den Jesuitenpater am 1. September in der Bibliothek des Apostolischen Palastes im Vatikan. Ihr Gespräch sei „sehr herzlich, einladend, freundlich und entspannt“, gewesen, freute sich Pater Martin nach der rund 30-minütigen Privataudienz. Auch, weil der in Chicago geborene Augustinerpapst und der in Plymouth Meeting, Pennsylvania, geborene Jesuitenautor keine Übersetzer brauchten, wie es bei Begegnungen mit Papst Franziskus der Fall war.

Martin – der wegen seiner Positionen von der konservativen Fraktion der katholischen Kirche kritisiert wird – sagte der Nachrichtenagentur AFP, Leo habe ihm mitgeteilt, dass er die Politik von Papst Franziskus zur Akzeptanz von LGBTIQ*s in der Kirche fortsetzen wolle, und ihn ermutigt, sich weiterhin dafür einzusetzen.

„Die Botschaft, die ich von ihm erhalten habe, ist, dass er die offene Haltung von Papst Franziskus gegenüber LGBTQ-Menschen fortsetzen möchte.“

Franziskus’ Erbe ... und Leos Schweigen

Papst Franziskus war ein großer Befürworter einer „für alle offenen“ Kirche. Während seines zwölfjährigen Pontifikats hatte der argentinische Papst zahlreiche Gesten der Öffnung gegenüber LGBTIQ*-Gläubigen gemacht, ohne jedoch die katholische Doktrin zu ändern. Seine Entscheidung Ende 2023, die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren zu erlauben, hatte im konservativen Lager, insbesondere in Afrika und den USA, für Empörung gesorgt.

Papst Leo XIV. hat sich seit seiner Wahl am 8. Mai nicht öffentlich dazu geäußert, auch bei der Audienz mit Martin wurde das ‚leidige‘ Thema vermieden. „Wir haben dieses Thema nicht angesprochen“, erklärte James Martin. Doch habe das Oberhaupt der katholischen Kirche „seinen Wunsch ausgedrückt, das Erbe von Franziskus weiterzuführen, das auch die Synodalität einschließt“. Synodalität bedeute, „auf alle zu hören, einschließlich LGBTQ-Menschen“, betonte Martin.

Papst Franziskus und Pater Martin hatten ein sehr gutes Verhältnis. Insgesamt viermal gewährte Papst Franziskus ihm eine Audienz. Außerdem ernannte Franziskus den Jesuiten und Bestsellerautor 2017 zum Berater des vatikanischen Dikasteriums für Kommunikation und später zum stimmberechtigten Mitglied der Synoden zur Synodalität.

× Rev. James Martin, one of the most prominent advocates for inclusion of the LGBTQ+ in the Catholic Church, met with Pope Leo XIV this week, saying the Pope reaffirmed a commitment to inclusivity within the Church.



“I heard the same message from Pope Leo that I heard from Pope… pic.twitter.com/ks6qSXTIBZ — CBS News (@CBSNews) 2. September 2025 Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von X zu.

Zwischen Symbolik und Realität

Der Vatikan hatte das Treffen Leos mit Martin offiziell angekündigt, aber keine Details genannt. Auch wurde auf Vatican News nicht über das Treffen berichtet.

Pater Martin scheint nach der Audienz indessen ganz beflügelt. Auf der Webseite von OutReach – einem Seelsorge- und Ressourcenzentrum für LGBTIQ*-Katholik*innen, dessen Gründer er ist –, schrieb er, dass er insgesamt hoffe, dass die Bereitschaft Papst Leos, das Erbe von Franziskus fortzuführen, „ein Segen für alle LGBTQ-Katholiken sowie deren Familien und Freunde sein wird“. *AFP/sah