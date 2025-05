Paris ehrt queere NS-Opfer

× Erweitern Fotos Instagram/ jean_luc.verna Der Künstler der Skulptur: Jean-Luc Verna

Am 17. Mai 2025, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT), wurde in Paris erstmals ein nationales Denkmal zur Erinnerung an die LGBTIQ*-Opfer des Holocausts enthüllt. Das Mahnmal befindet sich in einem öffentlichen Garten in der Nähe der Place de la Bastille – einem symbolischen Ort für Freiheit und Widerstand.

Künstlerisches Gedenken in Sternform

Die Skulptur stammt vom französischen Künstler Jean-Luc Verna, der selbst offen queer lebt. Das Werk erinnert an einen großen Zauberstab in Sternform, der flach auf dem Boden liegt. Eine Seite ist schwarz und matt – sie steht für die Dunkelheit der Vergangenheit und die Notwendigkeit des Erinnerns. Die andere Seite ist silbern und spiegelt den Himmel – ein poetisches Symbol für Wandel, Hoffnung und öffentliche Sichtbarkeit. Verna betont: „Der Schatten der schwarzen Seite erinnert an die Gefahren, die immer noch lauern.“

Ein Denkmal zur rechten Zeit

Bei der feierlichen Enthüllung waren zahlreiche politische Vertreter*innen anwesend – unter ihnen auch Bürgermeisterin Anne Hidalgo und ihr Stellvertreter Jean-Luc Roméro. Hidalgo unterstrich die Bedeutung historischer Anerkennung als Mittel gegen heutige Diskriminierung. Roméro betonte, wie aktuell das Denkmal sei: „Wir hätten nie gedacht, dass wir dieses Mahnmal in einem Moment einweihen, in dem queere Menschen erneut unter Druck geraten.“

Vom rosa Winkel zum Zeichen der Stärke

Das Denkmal ist das Ergebnis einer langen Zusammenarbeit mit der Organisation Les „Oublié-e-s“ de la Mémoire, die sich seit 2003 für die Anerkennung homosexueller NS-Opfer einsetzt. Schätzungen zufolge wurden zwischen 5.000 und 15.000 Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung vom Nazi-Regime deportiert. In Konzentrationslagern mussten sie den rosa Winkel tragen – ein Symbol, das später von der LGBTIQ*-Bewegung als Zeichen des Widerstands zurückerobert wurde.

Die Zeremonie