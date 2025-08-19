Perry-Tod: „Keta-Queen“ bekennt sich schuldig

× Erweitern Grafik (bearbeitet): Warner / Collection ChristopheL via AFP

Ketamin ist zugleich Clubdrug im queeren Nightlife und Hoffnungsträger gegen Depression – zwei Realitäten, die LGBTIQ-Menschen besonders betreffen. Mit dem Geständnis der „Ketamin-Queen“, die die tödliche Dosis an Matthew Perry lieferte, geraten Partykultur, Chemsex und riskante Off-Label-Therapien ins Schlaglicht. Ermittler*innen rekonstruieren eine Lieferkette über 51 Vials, gelöschte Signal-Chats und ein Drogenlager in North Hollywood.

Was passiert ist

Die US-Justiz wirft Jasveen Sangha, 42, vor, Ketamin geliefert zu haben, das letztlich zum Tod von Schauspieler Matthew Perry führte. Sie will sich in fünf Punkten schuldig bekennen, darunter „Distribution resulting in death“, drei weitere Distributionstaten und das Betreiben eines drogenbeteiligten Hauses. Laut Anklage verkaufte sie 51 Fläschchen an Erik Fleming, die an Perrys Assistenten Kenneth Iwamasa weitergingen; Iwamasa injizierte Perry mehrfach Ketamin.

AFP zitiert Sanghas Anwalt Mark Geragos: „Sie will die Verantwortung für ihre Taten übernehmen.“ In der Ermittlungsakte finden sich Anweisungen an den Mittelsmann, Chatverläufe zu löschen („Delete all our messages“) sowie Funde von Ketamin, Meth, MDMA und Ausrüstung zur Abwehr verdeckter Überwachung in Sanghas Wohnung.

Auch weitere Beteiligte haben gestanden. Reuters meldet, dass Arzt Salvador Plasencia am 23. Juli 2025 vier illegale Ketamin-Distributionen eingestanden hat; die Strafzumessung folgt im Dezember. Damit ist Sangha die Fünfte mit einem Deal.

Ketamin-Boom und Clubdrug-Realität

Ketamin ist seit Jahren Teil der queeren Partykultur, besonders in Clubs und Chemsex-Szenen. Es gilt als „K-Hole“-Droge, weil es in höheren Dosen zu dissoziativen Zuständen führt. Studien und Public-Health-Reports zeigen: Gerade schwule und bisexuelle Männer sind überproportional in Szenen vertreten, in denen Ketamin neben GHB/GBL, Meth oder Mephedron konsumiert wird. Risiken reichen von Blackouts bis sexualisierten Grenzverletzungen.

Parallel boomt Ketamin auch als vermeintliche Therapie gegen Depression. Esketamin ist unter strengem REMS-Programm zugelassen, Ketamin selbst aber nicht – trotz wachsender Tele- und Boutique-Kliniken. Für die LGBTIQ*-Community ist das relevant: Laut Trevor Project berichten 39 % queerer Jugendlicher ernsthafte Suizidgedanken, bei trans* und nichtbinären Jugendlichen sind es 46 %. Viele suchen nach schnellen Lösungen – und landen in gefährlichen Off-Label-Settings.

Was jetzt folgt

Das formale Plea-Hearing steht bevor; die Staatsanwaltschaft hat bereits Sentencing-Termine für Mitangeklagte angesetzt. Parallel wächst der Druck, Tele- und Boutique-Kliniken strenger zu kontrollieren und harm reduction im Nachtleben ernst zu nehmen. Für LGBTIQ* heißt das: sichere Räume schaffen, realistische Risikoaufklärung zu Partydrogen anbieten und bei psychischen Krisen evidenzbasierte, ärztlich überwachte Hilfe zugänglich machen.