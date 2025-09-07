Polen: Rechtsextremer Politiker verlässt Partei für inter* Model

Der polnische Politiker Dawid Szóstak sorgt aktuell für Schlagzeilen: Er verliebte sich in das Model Michalina Manios und kehrte daraufhin der rechtsextremen Partei Konfederacja den Rücken. Warum? Michalina Manios ist intergeschlechtlich. Das Paar betont gemeinsame Werte wie katholischen Glauben und Respekt vor Traditionen.

Kennengelernt haben sich Dawid Szóstak und Michalina Manios im Internet. „Mir gefielen die Fotos, die Michalina in ihrem Online-Profil gepostet hat. Ich habe ein Auge für Ästhetik und sah tolle Kontraste sowie Licht und Schatten. Sie strahlten außerdem viel Energie und Weiblichkeit aus“, sagte Szóstak in einem Interview mit der Gazeta Wyborcza, in dem das Paar über die Anfänge ihrer Beziehung sprach. „Es stellte sich heraus, dass wir gemeinsame Freunde hatten. Ich lud Michalina in meine Freundesliste ein und wir fingen an, uns gegenseitig zu schreiben. Es stellte sich heraus, dass wir, obwohl wir unterschiedliche Geschichten haben, eine große emotionale Verbindung haben“, so Szóstak im Interview.

Michalina Manios bestätigte, dass es Emotionalität, Feingefühl und tiefgründige Gespräche waren, die beide miteinander verband, „wenn auch zunächst online. Dann kam ich nach Polen, wir trafen uns in meiner Heimatstadt und alles geschah ganz natürlich. Wir wurden ein Paar“, so Manios, die die Beziehung schließlich in den sozialen Medien bekanntgab.

Michalina Manios erlangte größere Bekanntheit durch ihre Teilnahme an „Top Model“, bei dem sie den dritten Platz belegte. Sie trat auch in „The Voice of Poland“ auf und warb für die Marke Top Secret. Die 36-Jährige lebt in Schweden und in Polen, hat einen Abschluss in Schwedischer Philologie und Psychologie und absolviert derzeit ein Studium der Sexualwissenschaft.

2012 erzählte Manios einem Reporter-Team, dass sie schon im Kindergarten davon träumte, ein Mädchen zu sein. „Ich war von Geburt an eingesperrt, ich habe gegen mich selbst gelebt.“ Als Manios 18 Jahre alt wurde, ergriff sie die in Polen einzige Möglichkeit, die Geschlechtsidentität zu korrigieren: Sie verklagte ihre Eltern wegen falscher Geschlechtsbestimmung. Es fanden zwei Anhörungen vor Gericht statt, nach dem Urteil wurde sie offiziell zu Michalina Manios. Heute versichert sie uns, dass die rechtliche Geschlechtsbestimmung in ihrem Fall im Wesentlichen eine Formalität war. „Ich musste keinen Rechtsstreit mit meinen eigenen Eltern ausfechten, ich hatte ihre volle Unterstützung. Für sie war ich immer ein Mädchen“, erzählt sie der Gazeta Wyborcza.

Parteiaustritt für die Liebe, doch von Läuterung keine Spur

Szóstak ist gerade aus der Nationalen Bewegung ausgetreten. Das sei besser für die Bewegung, meint Szóstak, der aktuell vor allem daran interessiert ist, eine Beziehung zu Michalina aufzubauen. „Vor uns liegen berufliche und finanzielle Herausforderungen. Heute möchte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren“, betont er.

„Einerseits möchte ich beweisen, dass die Konföderation und die Nationale Bewegung keine Hardliner sind, sondern Menschen, die offen auf die Menschen zugehen. Jeder muss individuell betrachtet werden. Aber ich wollte nicht, dass mein Privatleben meine politischen Aktivitäten beeinflusst. Wir wollen eine Partei der Substanz sein, nicht der Emotionen.“

Aus der politischen Tätigkeit zurückzuziehen will er sich aber nicht. „Ich habe ein Erbe hinter mir, das nicht auszulöschen ist. Ich habe eine große Gruppe von Aktivisten geprägt“, sagt Szóstak.

Seine ehemalige Partei sieht das auch so. Auch wenn Dawid Szóstaks Liebesgeschichte in der Konfederacja Gesprächsthema ist, erklärte einer seiner Freunde gegenüber Gazeta Wyborcza, sein Privatleben habe keinerlei politische Implikationen. „Was privat ist, ist privat“, betont der Freund.

Meinung

Eine Liebesgeschichte wie aus einem modernen Märchen. Doch so romantisch der Plot klingt, so politisch brisant ist er. Wenn Szóstak betont, jeder Mensch müsse „individuell betrachtet werden“, dann klingt das nach Humanismus, ist aber nicht mehr als ein rhetorischer Rettungsversuch. Die Trennung von „Privat“ und „Politik“ ist unmöglich. Die eigene Biografie bleibt immer ein Prüfstein für Glaubwürdigkeit.

Wir kennen diese Widersprüchlichkeit auch in Deutschland gut. Von AfD-Politiker*innen, die im Privaten homosexuell leben, während sie öffentlich gegen die Rechte von queeren Menschen hetzen. Von konservativen Stimmen, die sich auf „christliche Werte“ berufen, während sie in ihrer Lebenspraxis längst davon abweichen. Immer wieder die gleiche Formel: „Das Private ist privat, die Politik ist Politik.“ Ein bequeme Strategie, um nicht über Doppelmoral sprechen zu müssen.