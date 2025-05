Polens Schicksalswahl

Der pro-europäische Kandidat hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Polen knapp gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen kommt der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski auf 31,36 Prozent, sein rechtsnationalistischer Rivale Karol Nawrocki erhielt demnach 29,54 Prozent der Stimmen. Das teilte die Wahlkommission am Montag mit.

Die Präsidentschaftswahl gilt als Richtungswahl in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat (männer* berichtete). Trzaskowski gehört wie Ministerpräsident Donald Tusk der liberal-konservativen Bürgerplattform an. Ein Wahlsieg des 53-Jährigen würde den Weg für die Reformen der Regierung frei machen (männer* berichtete).

Der 42-jährige Nawrocki wird von der nationalkonservativen früheren Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unterstützt. Mit ihm wäre eine Fortsetzung der Blockadepolitik des scheidenden Staatschefs Andrzej Duda zu erwarten. Beobachter*innen halten in diesem Fall vorgezogene Parlamentswahlen für möglich.

Zittern bis zum Schluss

Zuletzt lag Trzaskowski in den Umfragen mit rund 32,5 Prozent noch etwas weiter vor Nawrocki (ca. 25 Prozent). Doch die Zitterpartie zwischen Hoffnung auf Fortschritt und der Angst vor einem weiteren Rückfall ist noch nicht zu Ende. Am 1. Juni treten Trzaskowski und Nawrocki in einer Stichwahl gegeneinander an.

In der Stichwahl wird es insbesondere darauf ankommen, welcher Kandidat sich die Stimmen des Rechtsaußenlagers sicher kann. Zwei rechtsextreme Kandidaten hatten sich in der ersten Wahlrunde zusammen mehr als 21 Prozent der Stimmen gesichert. *AFP/sah