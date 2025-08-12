Nepal Pride - Respect the spectrum, embrace the whole!

In Kathmandu fand am 10. August die 22. „Nepal Pride Parade and Gai Jatra Celebration” statt. Unter dem Motto „Respektiere das Spektrum, umarme das Ganze, so heilen wir, so wachsen wir!“ zogen rund 1.200 Menschen zu Ehren der LGBTIQ*-Mitglieder, die im vergangenen Jahr verstorben sind, durch die Straßen der nepalesischen Hauptstadt.

Gai Jitra (August 2025)

Nach Angaben der Organisatoren nahmen fast 1.200 Menschen an der „Nepal Pride Parade and Gai Jatra Celebration” teil, die bereits zum 22. Mal stattfand. Die Parade begann mit einer Versammlung in Narayan Chaur und schlängelte sich durch die Stadt bis zum Basantapur Durbar Square. Mit einer Kerzenlichtzeremonie zu Ehren der Mitglieder der LGBTIQ*-Community, die im vergangenen Jahr verstorben sind, endete die Parade.

Wie The Kathmandu Post berichtete, hielt Nepals Minister für Frauen, Kinder und Senioren Nawal Kishor Sah Sudi die Eröffnungsrede, in der er seine Solidarität bekundete. „Das Ministerium setzt sich für die Rechte der LGBTIQ*-Community ein”, sagte er.

Auch der Schauspieler Najir Husen nahm an der Veranstaltung teil. Er ist der Hauptdarsteller des Ende August erscheinenden Transgender-Coming-of-Age-Films „Gunyo Cholo: The Dress“, für den er auch das Drehbuch geschrieben hat.

Gai Jitra (August 2025)

Gai Jatra

In Nepal finden Pride-Paraden nicht nur im Juni statt. Sie werden zweimal gefeiert, einmal im weltweiten Pride-Monat und noch einmal im August während des Gai-Jatra-Festes. Gai Jatra ist eine Zeit, um der Verstorbenen zu gedenken und den Schmerz des Verlusts zu lindern. Das Wort „Gai“ bedeutet auf Deutsch Kuh – sie gilt im Hinduismus als Göttin des Reichtums.

Um an den Tod geliebter Menschen zu erinnern, die Trauer zu teilen und Trost zu finden, weil verstorbene Angehörige in Sicherheit sind, schicken die Familienmitglieder der Verstorbenen des letzten Jahres im Rahmen des Gai Jatra (Kuhfestes) traditionell als Kühe verkleidete Menschen zu einer Parade durch die Straßen.

Da viele verstorbene Mitglieder der LGBTIQ*-Community von ihren Familien nicht in Erinnerung behalten oder sogar noch nach dem Tod abgelehnt werden, zum Beispiel indem ihre Familien sich weigern, die üblichen Bestattungsriten durchzuführen, gründete die queere Community Nepals im Jahr 2001 ihre eigene Version des 550 Jahre alten Gai-Jatra-Festes. Im Laufe der Jahre hat sich der Gai-Jatra-Pride im August zu einer Mischung aus Gedenkfeier und Pride-Parade entwickelt, die mittlerweile in der nepalesischen Kultur angekommen ist.

Gai Jatra (August 2025)

Mehr als nur eine Gedenkfeier

Gai Jatra ist weit mehr als nur eine Gedenkfeier, wie am Motto „Respektiere das Spektrum, umarme das Ganze, so heilen wir, so wachsen wir!“ deutlich wird. Denn aufgrund der Anti-Trans-Hetze und Anti-Gender-Gesetzgebung in den westlichen Ländern gibt es auch innerhalb der queeren Community Nepals zunehmend Spannungen und unterschiedliche Ansichten darüber, wie und als was man sich identifizieren sollte, erklärte Sonika Chhetri, eine 24-jährige queere Frau aus Dhulikhel, gegenüber The Kathmandu Post.

„Einige sagen, dass Trans-Personen sich nicht als Trans-Mann oder Trans-Frau identifizieren sollten, sondern als anderes oder drittes Geschlecht“, sagte Chhetri, der das Thema sehr am Herzen liegt. „Es gibt so viele Konflikte, und ich sehe, dass viele von uns dazu neigen, nur unsere eigene Identität oder Bezeichnung als richtig anzusehen und andere zu ignorieren.“ Dabei sei das Thema „Respektiere das Spektrum“ so wichtig.