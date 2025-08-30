Selbstzensur aus dem Lehrbuch: Erste Group lässt Budapest Pride aus Werbeclip entfernen

Mut, Solidarität, Zukunft – mit diesen Werten wollte die Erste Group in Alpbach ein Zeichen für Europa setzen. Doch ausgerechnet das Bild, das diesen Geist am stärksten verkörpert, wurde gelöscht: die Szene vom Budapest Pride.

#believeineurope

Im Rahmen des diesjährigen European Forum Alpbach stellte die Erste Group ihren neuen Kampagnenfilm „Believe in yourself, Europe!“ vor. Der Film wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz produziert und thematisiert zentrale Meilensteine europäischer Geschichte: von der Geburt der attischen Demokratie über Jeanne d’Arc, Marie Curie und die Solidarność-Bewegung bis hin zum Fall der Berliner Mauer.

Am Ende des Clips, der auf YouTube zu sehen ist, werden die zuvor gezeigten historischen Momente nochmals in schneller Folge abgespielt und lassen die Ereignisse der Vergangenheit als eine Art Wendepunkt wieder lebendig werden.

„Europa wurde auf Mut, Solidarität und der Fähigkeit zur aktiven Gestaltung der Zukunft aufgebaut.“

So lautet die Botschaft hinter dem Hashtag #believeineurope.

Zwischen Profit und Prinzipien

Was verschwiegen wird: Das ursprüngliche 1 Minute und 20 Sekunden lange Originalvideo enthielt auch einen Ausschnitt der diesjährigen Budapest Pride. Dieser Pride-Teil wurde jedoch kurz nach Erscheinen aus dem Werbeclip entfernt, wenig später verschwand die Originalfassung komplett von YouTube.

Die Entfernung dieser Szene sei auf Ersuchen der Erste Bank Ungarn erfolgt, zitierten ungarische Medien die Entscheidung der Erste Group. Man wolle jene Szenen kürzen, „die nicht für alle Ungarn die gleiche Bedeutung haben“, erklärte Margarita Thiel, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Erste Group, am 27. August gegenüber index.hu:

„Die Erste Group, Sponsor des Alpbach European Forum (EFA), hat exklusiv für die Veranstaltung in Österreich einen KI-generierten Kurzfilm erstellt. Das Alpbach European Forum ist eine interdisziplinäre Plattform, die jährlich im Tiroler Dorf Alpbach stattfindet und führende Köpfe aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur zusammenbringt, um die Zukunft Europas zu diskutieren und zu gestalten. Wir verstehen und respektieren die Bitte der Erste Bank Hungary und ersetzen die Teile, die nicht für alle Ungarn dasselbe bedeuten und die in Ungarn besser durch andere historische Ereignisse hätten repräsentiert werden können.“

Kommentar

× Erweitern Foto: Attila KISBENEDEK / AFP Budapest Pride believes in Europe!

Was wie eine neutrale Anpassung klingt, ist in Wahrheit das Gegenteil: ein Einknicken vor der queerfeindlichen Agenda der ungarischen Regierung, die seit Jahren mit Gesetzen gegen LGBTIQ*-Sichtbarkeit vorgeht.

Eine Kampagne, die „Mut und Solidarität“ beschwört, aber die sichtbarste Form von beidem auf politischen Druck hin ausblendet, unterläuft ihre eigene Idee. #believeineurope verliert ihre Glaubwürdigkeit und wird zur leeren Hülse. Wer hier kürzt, sendet nicht nur ein Bild weniger, sondern eine klare Botschaft: Sichtbarkeit ist verhandelbar. Und damit auch die Werte, auf die Europa angeblich gebaut ist.