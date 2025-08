Spaniens erster offen schwuler Profifußballer ist unter der Haube

Der spanische Torhüter Alberto Lejárraga hat seinen langjährigen Partner Rubén Fernández geheiratet.

Die Trauung fand bereits im Juni auf einer Hacienda an der südspanischen Küste statt. Auf Instagram machte Lejárraga die Hochzeit jetzt auch öffentlich und bedankte sich bei Familie, Freund*innen und allen, die dem frischgebackenen Ehepaar zur Hochzeit gratuliert hatten. Lejárraga schrieb: „Fast drei Wochen sind seit diesem Moment vergangen, das ist zweifellos einer der besten in unserem Leben! Es war ein großartiger, großartiger Tag!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Lejárraga ist derzeit Torhüter beim Viertligisten UD San Sebastián de los Reyes. Bis heute ist er der einzige aktive Spieler im Profifußball Spaniens, der sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekennt.

Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW

Sein Coming-out hatte der Torwart 2023. Nach einem 1:0-Sieg seines Vereins Marbella FC und dem damit verbundenen Aufstieg des Teams outete sich der damals 28-Jährige als schwul, indem er seinem Freund Rubén auf dem Spielfeld des Stadions einen innigen Kuss gab. Später postete er ein Foto von den beiden mit den Worten:

„Vielen Dank, dass du immer an meiner Seite warst – in guten wie in schlechten Zeiten. Dieses Mal durften wir die Schönheit des Ganzen erleben! DANKE.“